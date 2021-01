Victime d'un canular, la police fait évacuer un centre commercial pour désamorcer une bombe fictive dans une voiture et sauve un Husky

La police new-yorkaise a sauvé un chien enfermé dans un véhicule qui contenait également une fausse bombe. La voiture se trouvait à proximité d’un grand centre commercial qui a dû être évacué. L’animal déshydraté a pu se désaltérer et a été pris en charge.

Une dizaine de jours après l’explosion d’un véhicule piégé à Nashville dans le Tennessee, la police de New York craignait une attaque similaire dans sa ville, plus précisément au Queens Place Mall, mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’un canular cette fois-ci. Un chien Husky Sibérien a été secouru lors de l’opération, comme le rapporte Tom’s Guide.

L’incident a eu lieu ce lundi (4 janvier). Un passant intrigué par une Tesla aux vitres opaques et stationnée aux abords du centre commercial en avait informé la police. Celle-ci a fait appel à son équipe de déminage, qui y a effectivement découvert une bombe, mais factice.

Entretemps, les policiers avaient fait évacuer en urgence le Mall, ainsi que les habitations voisines situées sur le Queens Boulevard et la 56e Avenue.

En inspectant le véhicule, les démineurs y ont découvert le Husky. Nul ne sait depuis combien de temps il était enfermé dans l’habitacle. Assez, en tout cas, pour souffrir de déshydratation. Les policiers l’ont rapidement pris en charge, en commençant par lui donner de l’eau.

UPDATE: The suspicious package in the @NYPD110Pct has been deemed a hoax device.



Immediately upon responding to the initial scene, officers from @NYPDCT and @NYPDSpecialops rescued this husky that was trapped inside the vehicle. pic.twitter.com/Ik9Q8ZEo6q