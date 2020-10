Vetixy : l’application gratuite de suivi médical pour animaux de compagnie

Photo d'illustration

Application comprenant à la fois le dossier médical, les documents relatifs à l’animal de compagnie et une carte localisant les vétérinaires de la région, Vetixy a été pensée pour faciliter le suivi de sa santé et l’amélioration de sa qualité de vie.

Adrien et Karl sont les créateurs de l’application Vetixy, qui bénéficie aussi de l’expertise de plus de 25 ans de Frédéric, vétérinaire. Ce trio souhaitait proposer aux propriétaires, familles d’accueil et associations une solution simplifiant le suivi médical de leurs animaux de compagnie.

Ils avaient, en effet, constaté que dans bon nombre des cas, les adoptants ne disposaient pas de l’historique vétérinaire complet des chiens et chats qu’ils accueillaient. Notamment lorsque ceux-ci avaient été abandonnés ou ne faisaient l’objet d’aucun suivi avant leur sauvetage. Le peu d’informations concernant les antécédents de ces animaux, leur âge précis ou encore le fait qu’ils aient été stérilisés ou pas, ne facilite pas leur prise en charge.

Le problème se pose aussi pour les associations, qui ont à assurer la gestion des animaux dans leurs refuges : entrées et sorties, soins, etc.

L’application Vetixy a donc été développée pour répondre à ces attentes. Elle centralise l’ensemble des données relatives à la santé des animaux, comprenant le dossier médical complet de chacun d’eux. Ce dernier est facile d’accès et à partager, tant pour les personnes qui adoptent, accueillent ou soignent.

Vetixy, ce sont aussi des notifications émises après chaque acte important pour la santé de l’animal : saisie d’ordonnance, traitement… Elle permet, par ailleurs, de recevoir des alertes de rappel pour les vaccins, les prises d’antiparasitaires, le suivi de la courbe de poids, etc.

A lire aussi : Une chienne errante endeuillée par la perte de sa portée redécouvre les joies de la maternité dans un refuge, avec des chatons orphelins !

L’utilisateur de cette application dispose aussi d’une carte qui localise les vétérinaires les plus proches.

Enfin, Vetixy agrandit constamment son réseau d’associations partenaires, qui reçoivent des dons financiers pour les aider dans les démarches.