Valyn, la nouvelle marque de croquettes pour chiens qui intègre un QR code pour savoir avec précision ce que vous donnez à votre compagnon

Vous souhaitez le meilleur pour votre fidèle compagnon ? La nouvelle marque de croquettes Valyn révolutionne l’alimentation canine, en analysant systématiquement chaque lot de produits finis en laboratoire. Chaque paquet intègre un QR code, qui permet d’accéder à des résultats d’analyses clairs et compréhensibles. Ainsi, vous pourrez comprendre exactement ce que vous donnez à manger à votre chien ! On vous explique.

Choisir le contenu idéal de la gamelle de Médor est loin d’être une sinécure. Entre le très grand nombre de marques sur le marché, la multiplication des recettes, la qualité des ingrédients difficile à évaluer ou encore le marketing parfois trompeur, il est difficile de s’y retrouver.

À cela s’ajoutent les rappels de produits alimentaires destinés aux chiens, notamment pour contamination par Salmonella Spp, une bactérie dangereuse aussi bien pour nos amis les animaux que pour nous autres humains*. En cas d’infection (salmonellose), votre toutou peut manifester des troubles divers (diarrhée, vomissements, fièvre, abattement…) et nécessite une prise en charge vétérinaire.

Les risques peuvent venir d’un ingrédient brut contaminé, d’un défaut dans la chaîne de fabrication ou encore de l’absence de contrôles microbiologiques stricts. La solution pour éviter ce genre de rappel ? Des analyses approfondies (détection des bactéries pathogènes, vérification de l’intégralité des matières premières et d’une composition conforme aux normes…).

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Consciente de l’importance de ces contrôles de qualité pour la santé de nos fidèles compagnons, Charlotte Laurent a fondé Valyn, une marque de croquettes dont chaque lot est testé en laboratoire indépendant avant la mise en vente.

© Valyn

Valyn, une nouvelle vision de l’alimentation canine à découvrir

Très exigeante en matière d’alimentation animale, Valyn confie la formulation de ses recettes à Aude Carrez, ingénieure indépendante spécialisée en nutrition canine et féline. « Son expertise scientifique et son approche rigoureuse garantissent des recettes équilibrées, lisibles et adaptées aux besoins réels des chiens », précise la marque sur les réseaux sociaux, qui a à cœur d’assurer le bien-être et la santé de nos boules de poils adorées.

© Valyn

Les recettes, formulées et fabriquées dans une usine située en Charente, sont composées d’ingrédients de haute qualité et rigoureusement sélectionnés. Cette jeune marque mise sur un savoir-faire 100 % français et la transparence totale.

En effet, une fois le produit fini, Valyn analyse systématiquement chaque lot dans un laboratoire indépendant, « certifiant que ce qui est promis sur l'étiquette correspond exactement à ce qui est dans le sac ». Une pratique quasiment inexistante dans ce secteur !



D'ailleurs, comme le souligne l'article « Aliments pour animaux : les mentions sur l’étiquette ne sont pas toujours vraies » paru sur le site economie.gouv.fr, un contrôle de la DGCCRF auprès de 383 professionnels révèle que près d’un tiers des aliments pour animaux présentent des anomalies d’étiquetage.

Vous pourrez enfin connaître le contenu exact de la gamelle de votre chien

Mais Valyn va encore plus loin, en permettant aux propriétaires d’accéder aux résultats d’analyses du lot concerné. Comment ? En intégrant un QR code sur chaque paquet de croquettes, qu’il suffit de scanner avec son smartphone. « Les données techniques sont traduites en informations claires et compréhensibles », explique la fondatrice dans un communiqué. Valyn sera la première marque d’alimentation canine à publier ses analyses, et à faire preuve d’une transparence totale !

Alors, vous désirez découvrir les recettes concoctées par Valyn ? Des croquettes savoureuses au canard pour chiens adultes stérilisés et au poisson blanc pour les seniors seront disponibles sur le site web de la marque (valynpets.fr). Elles seront également à retrouver dans une sélection d’animaleries indépendantes, courant printemps 2026.

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*En janvier 2025, les rappels ont touché plus de 20 références de croquettes pour contamination. Source : https://rappel.conso.gouv.fr/categorie/18