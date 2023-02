Une vidéo touchante suit la naissance et l'évolution de l'amitié entre un enfant et les chiens de la famille

2 Labradoodles appelés Copper et Lily ont accompagné les premiers pas de l’enfant de leurs propriétaires, veillant sur lui et lui offrant d’innombrables moments de tendresse. Une vidéo partagée sur TikTok en donne un aperçu.

Être témoin de la relation se mettant en place entre un chien et un enfant est l’une des plus belles expériences que l’on puisse vivre en tant que parent. C’est le privilège auquel ont eu droit les propriétaires de Copper et Lily.

Ces adorables chiens sont les vedettes d’un compte TikTok suivi par des dizaines de milliers d’abonnés. Copper est un mâle et Lily une femelle, tous 2 de race Labradoodle (croisé Labrador Retriever / Caniche).

Des canidés qui ont été ravis d’accueillir le nouveau membre de la famille, le bébé de leurs maîtres en l’occurrence. Le couple a posté sur TikTok une vidéo des plus émouvantes, compilant les plus belles images de l’amitié prenant forme entre le duo de quadrupèdes et l’enfant.

Cette magnifique séquence a été publiée le 24 janvier sur le réseau social et totalise plus de 20 000 vues à ce jour. Relayée par Pet Helpful, elle va de la toute première rencontre à la maison avec l’arrivée du nouveau-né aux premiers grands câlins.



@copperandlily / TikTok

Copper et Lily ont été de toutes les grandes étapes de la croissance de leur petit protégé

On y découvre ainsi l’attitude bienveillante et protectrice de Copper et Lily à l’égard du petit humain pendant qu’il dort, les premiers bisous sur le visage, les premiers déplacements du bébé en rampant ou encore le moment où ce dernier a appris à actionner le lance-balles.

On voit aussi les chiens jouer avec l’enfant, recevoir ses caresses, déclencher ses premiers fous rires, puis assister et accompagner ses premiers pas.

Leur jeune ami bipède a également appris à leur donner des friandises, à remplir leurs gamelles, à prononcer leurs noms et à jouer à la balle avec eux.

La vidéo est un concentré de bonheur du début jusqu’à la fin, et montre à quel point la présence des chiens en général peut être bénéfique pour les enfants.

La voici :

