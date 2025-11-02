Une vidéo prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux et permet de placer 14 animaux abandonnés en sécurité
Sur les réseaux sociaux, une femme a publié une vidéo montrant de nombreux chiens et chats errants sur une propriété. Elle a alors expliqué que leur propriétaire les avait abandonnés et sa publication a pris de l’ampleur. Elle a été partagée massivement jusqu’à ce que des sauveteurs tombent dessus, puis agissent pour sauver les animaux.
Sur ses réseaux sociaux, une internaute appelée Morelia poste du contenu mettant en lumière son quotidien. Toutefois, récemment, elle a lancé un appel à l’aide pour plusieurs dizaines d’animaux laissés seuls sur une propriété. Les pauvres boules de poils avaient été abandonnées et leur sort n’a laissé personne indifférent.
Selon Arizona’s Family, 30 chiens et des dizaines de chats ont été abandonnés par leur maître sur son ancienne propriété, à Yuma (Arizona, États-Unis). Les animaux étaient simplement là, livrés à eux-mêmes, et erraient anarchiquement sur le terrain. Morelia, qui a indiqué être leur voisine, a pris conscience de cette situation et a demandé de l’aide sur les réseaux sociaux.
Un élan de solidarité
La femme a d’abord demandé à sa communauté si quelqu’un souhaitait adopter l’un des chiens, puis sa publication a pris de l’ampleur. Sur TikTok, les internautes étaient des dizaines à commenter la vidéo et à la partager pour aider les quadrupèdes. Dans une mise à jour, Morelia a indiqué avoir pris contact avec les membres de l’association Humane Society. Lesquels sont allés sur les lieux pour récupérer les boules de poils.
D’autres associations, comme le refuge pour animaux Foothills, ont accepté de prendre en charge une partie des rescapés, car ils étaient très nombreux. Tous les animaux ont pu être secourus, pour le plus grand soulagement des personnes qui avaient suivi cette histoire : « Merci d’avoir aidé ces bébés », remerciait une internaute.
Tous sont désormais choyés et ne manquent de rien au refuge. Ils seront bientôt placés à l’adoption une fois prêts à quitter le nid. Dans la section des commentaires sur TikTok, une femme a indiqué que l’ancien propriétaire des animaux avait été interpellé par les forces de l’ordre. Espérons que ces boules de poils obtiennent justice et qu’elles puissent se reconstruire au sein d’une maison aimante.
