Une sauveteuse de chiens se laisse dépasser par la situation et les autorités sont obligées d’intervenir

En accueillant des chiens chez elle, une Américaine avait pour ambition de prendre soin d’eux et de leur trouver une famille aimante. Mais la réalité l’a vite rattrapée, sachant que les adoptions sont rares et que les animaux peuvent rester longtemps chez leurs hôtes. Elle s’est finalement retrouvée avec une trentaine de chiens et de chats sous son toit.