Une recherche fortuite sur internet plonge une femme dans un souvenir poignant avec son chien décédé (vidéo)

Pour Kimberly, comme pour un bon nombre d’entre nous, la vie passe à une vitesse folle. Heureusement, les souvenirs des bons moments restent et se replonger dedans est réconfortant. C’est une sensation qu’a récemment connue la femme, lorsqu’elle est tombée sur de vieilles photos de famille.

À 56 ans, Kimberly Burleson a déjà traversé quelques décennies et vécu plusieurs expériences. Elle a connu des moments difficiles, mais surtout, des moments joyeux. En réalisant une recherche fortuite sur Google, elle a pu se replonger dans l’un d’eux, pour son plus grand bonheur.

Avec son logiciel Earth, Google permet à ses utilisateurs de se plonger dans une cartographie de la Terre. Il est alors possible de visiter virtuellement un territoire grâce aux images satellites. Kimberly a également découvert la fonction « capsule temporelle » qui donne accès à des images du passé.

Un souvenir bouleversant

Un jour, tandis qu’elle utilisait le logiciel et se replongeait dans les photos satellites de son quartier en 2007, elle est tombée sur des images bouleversantes. Sur la capture, partagée par Newsweek , on voyait son fils et son chien tant aimé s’amuser ensemble au niveau de l’allée. Le bonheur émanait de cette scène de vie qui n’a rien de banal pour Kimberly.

En effet, elle s’inscrivait dans une période difficile pour la famille. La femme venait de perdre son père et, 6 mois plus tard, son fils est tombé gravement malade à tel point qu’il a failli ne pas s’en remettre, mais tout est rentré dans l'ordre. Ces photos marquent l'insouciance d'un moment très simple, mais pur, en famille.

« C'était un ange terrestre sous sa forme canine »

La chienne sur la photo se nomme Sami et il s'agit du toutou qui a marqué la vie de Kimberly : « Elle a été aimée et adorée pendant 13 ans. Mon fils était son garçon préféré et elle était à ses côtés à tout moment [...] Elle me manque tout le temps », confiait-elle sur Instagram.

Revoir sa vieille amie et pouvoir se replonger dans un souvenir aussi agréable a comblé Kimberly de bonheur.