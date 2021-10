Une passionnée des chiens-loups dresse le portrait de son compagnon à 4 pattes fidèle, intelligent... mais effrayé par les chats

© Sylvia Elfa

Sylvia et son chien Sascha ne se connaissent que depuis moins de 3 mois, mais ils s’adorent et ne peuvent se passer l’un de l’autre. La jeune femme est tombée sous le charme de ce Chien Loup Tchécoslovaque avec sa tendresse, sa joie de vivre, mais aussi ses petites faiblesses.

Sylvia Elfa, 21 ans, est étudiante en médecine vétérinaire à l’université de Liverpool. Elle vit à Birstall dans le Yorkshire de l'Ouest (Nord de l’Angleterre) avec 2 perroquets appelés Juan et Julio, mais aussi un jeune Chien Loup Tchécoslovaque de 6 mois répondant au nom de Sascha. Elle l’a appelé ainsi en référence à l’acteur Sacha Baron Cohen.

Sylvia Elfa

Passionnée de chiens-loups depuis son enfance, elle avait adopté Sascha il y a 11 semaines et ils sont vite devenus inséparables. « J’ai toujours adoré les loups. Quand, à l’âge de 13 ans, j’ai appris qu’il existait vraiment des chiens-loups et que les gens pouvaient les élever en tant qu’animaux de compagnie, j’étais déterminée à en avoir un », confie-t-elle à Team Dogs.

Elle explique avoir choisi un Tchécoslovaque plutôt que les autres chiens-loups (Américain et de Saarloos) « parce qu'ils ont la réputation d'être les plus semblables à des chiens et les plus faciles à vivre et à éduquer ».

Sylvia Elfa

Avec Sascha, Sylvia Elfa ne s’ennuie jamais. Le canidé alterne les moments d’extrême détente et ceux où il devient totalement intenable, sautant et courant partout dans la maison. « Il adore les gens et encore plus ses congénères. Il n’est pas le chien le plus courageux au monde, et parfois, il n’arrive pas à soutenir le regard des chats de nos voisins. Je sais toutefois qu’il ferait de son mieux pour me protéger de n’importe quelle menace ».

« Il enrichit ma vie »

Son petit côté « froussard », qui s’exprime notamment face aux félins, ne l’empêche cependant pas d’être un chien très intelligent. Sa maîtresse raconte, par exemple, que dès les premières semaines, il avait pris l’habitude de lui amener ses chaussures lorsqu’il voulait être promené. Il a facilement et rapidement appris quelques tours, comme donner la patte ou ouvrir la porte.

Sylvia Elfa

« Il enrichit ma vie comme le font tous les chiens, en étant toujours joyeux, toujours proche, m'encourageant à me lever et à faire autre chose que m'asseoir et regarder un écran », ajoute sa propriétaire.

Celle-ci conclut son témoignage par cette belle phrase : « Je suis heureuse de me lever tous les matins à 7 heures simplement parce qu’il est là ».