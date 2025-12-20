Une passante promenant son chien voit une valise bouger et y découvre un canidé agonisant, mairie et association interviennent en urgence
Une scène aussi inattendue qu’effroyable a récemment secoué une commune de Seine-Saint-Denis. Derrière un banal objet abandonné se cachait en réalité un chien en grande détresse, victime d’une cruauté indescriptible. Grâce à l’intervention rapide d’une passante et des secours, l’animal a pu être extrait de son calvaire et amorce aujourd’hui un lent retour vers la vie, entouré de ceux qui se battent pour sa guérison et sa sécurité.
Une simple promenade nocturne a donné lieu à une découverte choquante, mais aussi à un sauvetage inespéré grâce auquel un chien victime de cruauté peut désormais aspirer à un nouveau départ dans la vie, rapportait la Fondation 30 Millions d’Amis sur son site.
Le mercredi 12 novembre 2025, une habitante de Livry-Gargan (93) promenait son chien quand ce dernier l’a attirée vers une valise abandonnée. Ayant perçu du mouvement dans celle-ci, la propriétaire du canidé a alerté les secours.
C’est la Société d'Assistance pour le Contrôle des Populations Animales qui est intervenue sur les lieux. En ouvrant la valise en question, elle y a trouvé un chien croisé Staffordshire Bull Terrier égorgé au milieu de ses propres déjections.
“C’est une histoire qui a touché nos élus, a déclaré la mairie de Livry-Gargan. Le chien grognait, il devait se trouver ici depuis longtemps”.
Le loulou au pelage noir et appelé Knight par ses bienfaiteurs a été emmené aux urgences vétérinaires et opéré. Par la suite, la Fondation 30 Millions d’Amis l’a pris en charge et placé au refuge de La Tuilerie (77), où il poursuit sa convalescence.
Soins, affection et plainte
“L’opération s’est bien passée. La cicatrisation sera en revanche longue, puisque la plaie se situe dans une zone souvent sollicitée par le chien lorsqu’il tourne la tête”, explique Anne Puggioni, directrice de la structure d’accueil seine-et-marnaise.
Il continue de recevoir des soins et devra bientôt être revu par les chirurgiens. En l’examinant, les vétérinaires ont également constaté des traces de maltraitance sur son corps amaigri.
“Nos bénévoles font tout pour qu’il reprenne confiance en lui”, assure Anne Puggioni, tandis que la commune de Livry-Gargan a annoncé avoir porté plainte pour sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
3 commentaires
chantal bailly a écrit : Auj.
J'espère que celui qui à fait cela à cette pauvre bête,sera retrouvé et bien puni.
Fabienne M a écrit : 3 h
Quelle horreur !
Quelle chance que cette dame ait signalé cette valise.
Merci à toutes les personnes qui participent à ce sauvetage.
Invité a écrit : 2 h
Aucun mot pour qualifier un tel acte barbare.
Un tel abject personnage doit être retrouvé, il est apte à n'importe quoi contre n'importe qui.
En France, un pays que l'on pourrait croire civilisé !
Bravo à ceux qui osent encore soigner!
