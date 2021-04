Une nouvelle collection d’accessoires pour chiens et chats aux couleurs du printemps chez Tom&Co

C’est résolument le printemps chez Tom&Co, l’enseigne spécialisée en alimentation et produits pour animaux de compagnie. Elle lance, en effet, une nouvelle collection d’accessoires pour chien et chats tournée vers les activités outdoor, avec des matières, formes et couleurs joliment travaillées.

Tom&Co lance Loop, une nouvelle collection exclusive d’inspiration printanière pour nos amis à 4 pattes.

L’enseigne spécialiste des produits, services et conseils pour animaux de compagnie fête, cette année, son 30e anniversaire. Tom&Co, ce sont plus de 170 magasins en France, mais aussi en Belgique et au Luxembourg.

Pour célébrer l’arrivée du printemps, la marque propose une variété de nouveautés destinées aux chiens et aux chats. Des accessoires à la fois pratiques, malins et design, spécifiquement conçus pour plaire autant aux utilisateurs qu’à leurs maîtres.

Les articles constituant la collection Loop ont été pensés pour permettre aux animaux de compagnie de profiter pleinement de leurs moments passés en plein air. L’accent est mis sur les matières dédiées à l’outdoor, ainsi que sur des formes ergonomiques et des couleurs aussi dynamiques qu’agréables.

Des accessoires pratiques, design et à prix abordables

La collection Loop, lancée par Tom&Co, comprend notamment des jouets auxquels les chiens ne résisteront pas, comme les frisbees, et des couchages se voulant à la fois confortables et pratiques. Elle comporte également des colliers, des harnais, des sacs de transport, des matelas, des distributeurs d’eau ou encore des lits en aluminium surélevés.

Un grand soin a été porté aux textures et à l’ensemble des aspects qui en font des accessoires malins, utiles et au service du bien-être de l’animal au quotidien.

Le tout est, en plus, proposé par Tom&Co à des prix très abordables : 2,49 euros pour le frisbee, 7,99 euros pour le distributeur d’eau Leaf, 25,99 euros pour le harnais Kaori, 89,99 euros pour le coussin pliable…

La nouvelle collection printanière Loop de Tom&Co est à découvrir en cliquant ici.