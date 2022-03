Une municipalité lance une grande opération sur plusieurs jours afin de capturer les chiens errants

Dans le Finistère, une commune s’apprête à lancer une opération de capture de chiens errants et en divagation. Les animaux en question seront gardés en fourrière pendant 8 jours avant d’être confiés à la SPA. C’est le délai dont disposeront les propriétaires pour les récupérer.

La Ville de Quimper (29) réalisera une campagne de capture des chiens en situation de divagation sur l’ensemble de son territoire, rapportait 20 Minutes le mardi 22 mars.

La commune l’a annoncé hier via communiqué publié sur son site officiel. Elle y explique que l’objectif de cette opération est de lutter contre les nuisances et les accidents dont « les chiens ayant échappé à la vigilance de leurs propriétaires et divaguant en ville peuvent être à l’origine ». Il s’agit notamment des « déjections, sacs poubelles éventrés, aboiements », précise le texte.

Lancée pour « rappeler la responsabilité des propriétaires » et protéger à la fois les animaux eux-mêmes et la population, la campagne en question débutera dès lundi prochain, 28 mars, et s’étendra sur 12 jours jusqu’au vendredi 8 avril.

Les services concernés interviendront en priorité « dans les lieux sensibles, autour des écoles, des parcs et des jardins », poursuit le communiqué.



Que deviendront les chiens capturés pendant cette campagne quimpéroise ?

Les canidés capturés durant l’opération seront placés en fourrière, celle du SACPA (Service pour l'assistance et le contrôle du peuplement animal) sur l’avenue de Corniguel. Les propriétaires d’animaux identifiés seront contactés pour qu’ils se rendent à la fourrière et les récupèrent.

Ils disposeront, pour cela, de 8 jours et devront « s’acquitter d’une amende de 48 € s’il s’agit d’une première capture ». Le montant s’élève à 85 € « au-delà de la première récidive ». Sans compter les 14,50 € de prise en charge par jour et 26 € pour le tatouage. Passé ce délai, les chiens qui n’auront pas été réclamés seront transférés à la SPA.

D’après l’article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime, un chien est considéré comme étant en divagation s’il « n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres ».