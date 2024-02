Une mère de famille vole au secours de son chiot dont un livreur tente de s'emparer

Un livreur a été licencié après avoir tenté de voler un chiot sous les yeux de sa maîtresse et de la fille de cette dernière, rapportait le New York Post.

Les faits se sont produits dans le comté de Henry, en banlieue d’Atlanta dans l’Etat de la Géorgie (Etats-Unis). Mère de famille, Terrika Currence venait de se faire livrer un colis. Alors qu’elle ouvrait la porte pour ramener le paquet à l’intérieur, elle a entendu sa jeune fille crier. « Le gars d’Amazon a volé notre chiot ! » hurlait la fillette.



Atlanta News First / YouTube

La maîtresse des lieux est aussitôt sortie. Le jeune Pitbull avait disparu. Elle s’est précipitée vers le camion de livraison avant que le conducteur ne redémarre. Elle a ouvert la porte et a effectivement retrouvé son ami canidé caché parmi les colis qui attendaient d’être livrés.

« J'ai dû attraper le chiot et le faire descendre du camion », raconte Terrika Currence à Atlanta News First. Elle l’a mis en sécurité, puis a appelé la police du comté de Henry.



Atlanta News First / YouTube

« Il m’avait dit qu’il trouvait le chien mignon et qu’il aurait adoré en avoir un, relate la propriétaire, mais je ne pensais pas qu’il prendrait mon chiot ». Elle ajoute que son enfant a été traumatisée par cet épisode ; chaque fois qu’un livreur s’arrête devant la maison, elle a peur de le voir repartir avec son compagnon à 4 pattes.

Amazon a renvoyé le livreur

Amazon a rapidement réagi à cette tentative de vol par le biais d’un communiqué, indiquant avoir présenté ses excuses à la cliente et se disant ravie du retour sain et sauf du chiot. L’entreprise a également annoncé avoir licencié le livreur en question. « Le chauffeur impliqué ne livre plus pour Amazon et nous avons contacté les forces de l'ordre pour les aider dans leur enquête », a-t-elle, en effet, indiqué à ce propos.

A lire aussi : À 7 ans, ce Beagle de laboratoire profite de son tout premier panier après avoir été sauvé (vidéo)



Atlanta News First / YouTube

Terrika Currence confie ressentir un certain soulagement à la suite de cette décision, mais elle estime que l’individu risque de récidiver. « S’il fait de telles choses, dit-elle, je suis sûre que c’est dans sa nature. Il le refera ». Elle compte donc sur la police du comté de Henry, dont l’enquête se poursuit, pour qu’elle prenne les mesures appropriées.