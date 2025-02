Sauvé d’un ouragan après avoir été abandonné, un Bull Terrier triomphe du cancer et d’une lourde opération

Trooper, le chien sauvé d’un ouragan par un policier, a connu un début de nouvelle vie difficile. Après son adoption, il s’est avéré qu’il avait un cancer et que son estomac était rempli de déchets métalliques et en caoutchouc. Il a ainsi dû être opéré à 2 reprises.

Trooper est un battant, un survivant, et il ne cesse de le démontrer depuis quelques mois. Ce chien victime d’abandon alors qu’un ouragan approchait a récemment vaincu la maladie, avant de subir une autre seconde chirurgicale pour une toute autre raison, rapporte CBS News.

Le 9 octobre 2024, le Bull Terrier de 5 ans avait été sauvé par l’officier Orlando Morales, de la police autoroutière de l’Etat de la Floride, qui l’avait découvert attaché à une clôture sous la pluie et la menace de l’ouragan Milton.



Leon County Humane Society / Facebook

Son propriétaire avait été identifié et poursuivi pour cruauté animale aggravée. Trooper, lui, prenait tranquillement sa revanche sur le sort ; début décembre, on apprenait, via la Leon County Humane Society qui l’avait pris en charge, qu’il venait d’être adopté par une famille aimante.

Sa nouvelle vie débutait sous les meilleurs auspices aux côtés de ses adoptants Carla et Frank Spina, ainsi que sa congénère – de race Bull Terrier elle aussi – nommée Dallas.

Des masses inquiétantes détectées

La belle histoire de Trooper aurait toutefois pu être compromise par les problèmes de santé qu’il a récemment rencontrés, mais il a pu en venir à bout grâce aux vétérinaires et à ses maîtres.

Peu après l’adoption, un examen a, en effet, révélé la présence de 2 grosseurs inquiétantes sur le côté du corps du canidé. Les craintes des Spina ont été confirmées ; il s’agissait de tumeurs cancéreuses. Trooper devait être opéré, mais l’intervention ne garantissait pas sa guérison.

L’attente a été angoissante pour sa famille. « Nous n'avons pas d'enfants. Ce sont nos enfants », confiait Frank Spina à CBS News au sujet de ses 2 amis à fourrure. On imagine donc l’inquiétude que lui et sa femme devaient ressentir.

Fort heureusement, ils ont reçu la bonne nouvelle qu’ils espéraient tant entendre de la part du vétérinaire. « Lorsque nous avons quitté le cabinet du médecin ce jour-là, après le retrait des points de suture, le médecin a dit que c'était fini, qu'il n'avait plus de cancer. Nous étions littéralement en larmes en marchant vers la voiture, des larmes de joie », raconte Frank Spina.

Une centaine de morceaux de métal et de caoutchouc dans l’estomac

Trooper venait de s’adjuger une belle victoire, mais il n’en avait pas encore tout à fait fini avec ses déboires de santé. Un autre problème avait été détecté pendant qu’on le préparait pour l’opération ayant permis d’extraire les tumeurs. Les radiographies montraient la présence de nombreux corps étrangers dans son estomac. Le chien a d’ailleurs vomi un morceau de caoutchouc sous les yeux de son propriétaire.

Après des examens plus poussés, il s’est avéré que le Bull Terrier avait « environ 110 ou 120 déchets » dans le ventre. Une opération de plus de 4 heures a été nécessaire pour retirer la totalité de ces débris de caoutchouc et de métal, qu’il avait probablement avalés en cherchant désespérément de quoi se nourrir après son abandon.

Comme contre le cancer, Trooper est ressorti vainqueur de cette nouvelle épreuve. Il s’est parfaitement rétabli et a repris le cours normal de sa vie.

CBS News

A présent, c’est sur le plan de la justice que lui et ses propriétaires s’apprêtent à se battre. Frank Spina tient effectivement à ce que l’animal soit présent à chacune des audiences lors du procès de son ancien propriétaire, auteur de l’abandon. « Il va devoir regarder ce chien et rendre compte de ce qu'il lui a fait », a déclaré l’adoptant à ce propos.