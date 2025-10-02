Une mère d’accueil s’inquiète de la maigreur de son pensionnaire, et découvre qu'il n'était pas du tout un chien de taille moyenne (vidéo)

Cette mère d’accueil a eu l’œil face à cet animal qui ne semblait que maigrir au fil des jours, malgré des repas nourrissants quotidiens. Une visite chez le vétérinaire aura rendu les choses plus limpides. Ce grand chiot n’était peut-être pas tout à fait en adéquation avec la description faite de lui au sein de son refuge d’arrivée.

Le chien de 12 semaines a été placée dans une famille, en Géorgie (États-Unis), après que sa famille d’origine l’ait abandonné. Classé parmi les chiens « mélanges de races », il était quasiment certain qu’il serait un chien de taille moyenne. Laurel Lingenfelter a eu une tout autre intuition.

@mythologicaldogs / TikTok

« L’impression qu’il était dans un état de malnutrition grave »

Pour Laurel, expliquait-elle à Newsweek, l’inquiétude était là, avec un chien qui ne semblait pas prendre assez de poids malgré les repas. Elle ajoutait : « J’avais l’impression qu’il avait 4 ou 6 mois et qu’il était dans un état de malnutrition grave ». La mère d’accueil n’a pas attendu longtemps avant de se rendre à la clinique vétérinaire pour en savoir un peu plus. Son intuition était déjà là : « Après l’avoir ramené à la maison et l’avoir vraiment regardé, j’ai commencé à soupçonner que nous pourrions en fait avoir un chien de race géante entre nos mains ».

@mythologicaldogs / TikTok

« Notre vétérinaire a confirmé que nous avions raison »

C’est dans une vidéo publiée sur TikTok que Laurel donnait des nouvelles de celui qui porte le nom de Brucey. Son « état horrible et déchirant » a pris fin après le rendez-vous chez le vétérinaire, qui a préconisé un cheminement progressif vers une alimentation plus adaptée.

@mythologicaldogs / TikTok

À travers les images, la mère d’accueil évoquait le lourd passé de son protégé, venant « d’une ville rurale », il a été « retrouvé complètement émacié et sur une échelle de 9, son état était estimé à 2 ». La suite du parcours du chien a été faussée par cette mauvaise attribution de race qui a fait que les apports nutritionnels étaient nettement insuffisants.

Des étapes successives de « renutrition »

Reconnu en tant que grand chien, Grand Danois exactement, Brucey a été exposé progressivement à sa nouvelle alimentation. Selon le vétérinaire, il aurait été irresponsable de changer la dose du jour au lendemain. Il a fallu habituer l’estomac du grand chien étape par étape. Se nourrissant à sa faim, le chien a déjà repris du poids et sa silhouette a commencé à changer. Brucey s’apprête à devenir un très grand chien, Laurel ne s’était pas trompée.