Une maman filme une séquence adorable dans laquelle son bébé rit en voyant leur chien essayer d'attraper des bulles

C'est toujours agréable de contempler un moment de douceur entre un animal et un enfant. Bien que la vidéo présentée dans cet article date de quelques années, Woopets tenait à vous la partager. Préparez-vous à sourire !

Si vous êtes trop occupé et que vous avez besoin d'une pause, prenez le temps de regarder cette vidéo qui égaiera certainement votre journée. Ce sera votre petit rayon de soleil du jour !

Une maman a immortalisé une scène adorable entre sa fille, Molly, et sa chienne, Bennie. La séquence a été partagée sur Youtube en 2011 et a récolté plus de 10 800 000 vues. Et on comprend pourquoi elle a fait sensation sur Internet.

En effet, on peut voir le bambin âgé de 9 mois regarder avec curiosité sa mère, laquelle tient un pistolet à bulles. Lorsqu'elle tire, la chienne surgit soudainement et bondit dans le but d'éclater les projectiles avec ses crocs. Bennie attend même avec impatience leur arrivée. Ce jeu semble amuser l'animal, mais également la fillette !

L'instant mignon du jour

Molly, assise dans le salon au milieu de ses jouets, ne perd absolument aucune miette de ce qui se déroule sous ses yeux. Elle trouve tout simplement cet épisode hilarant. Selon sa maman, il s'agit certainement « de la chose la plus drôle qu'elle ait vue au cours de ses 9 mois et demi ». Le bambin, vêtu d'une mignonne salopette, ne peut s'empêcher de rire en voyant son compagnon à 4 pattes attraper les bulles. Attention, son rire est très contagieux !

L'auteure de la vidéo, qui avait 29 ans à l'époque, a expliqué au Dailymail avoir adopté Bennie dans un refuge de l'Illinois en 2008. Visiblement, le chien croisé Berger Allemand / Beagle est devenu un formidable compagnon de jeu pour son enfant.

En mai dernier, une autre vidéo a fait fondre le cœur des internautes. Kona, une femelle Rottweiler de 2 ans, et Alex, une petite fille de 3 ans, ont été filmées dans leur jardin par les parents, originaires du Wyoming. Les 2 meilleures amies se sont amusées à sauter sur le trampoline. Elles ont bondi et rebondi gaiement, sans vouloir s'arrêter un seul instant.

