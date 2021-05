La vidéo adorable d’une petite fille et de son Rottweiler s’amusant comme des fous sur un trampoline

C’est la séquence la plus mignonne du jour ! À Jackson, dans le Wyoming, une fillette âgée de 3 ans a été filmée par ses parents en train de sauter sur un trampoline, avec sa chienne nommée Kona. Et le duo semble ne plus vouloir s’arrêter !

Le Rottweiler, un molosse au grand cœur ? Kona en est le parfait exemple. L’animal de 2 ans est profondément attaché à l’enfant de ses propriétaires et se révèle très joueur. « Kona est super gentille avec Alex, et est sa meilleure amie », a confié la mère de famille au Dailymail. « Elles se soucient toujours l’une de l’autre. »

Le 5 mai dernier, elle a immortalisé une démonstration d’amitié adorable dans le jardin.

La vidéo publiée sur Internet en fait sourire plus d’un

Dans la vidéo publiée par ViralHog, les internautes peuvent apercevoir Alex et Kona sauter de joie sur le trampoline. Les 2 camarades rebondissent gaiement, sans vouloir s'arrêter un seul instant. La chienne euphorique paraît même imiter les mouvements de la petite fille. Quand cette dernière crie « wow » et « saute », son compagnon à 4 pattes aboie joyeusement pour lui répondre.

A lire aussi : Une femme brisée par l’obligation de faire adopter son chien le retrouve sur Facebook

Kona dévoile ses talents d’acrobate ! Tout au long de la séance de jeu, le canidé montre fièrement ses meilleurs mouvements. La maman d’Alex n’a pas pu retenir son rire derrière la caméra, en contemplant ses 2 joueurs préférés s’enthousiasmer à chaque rebond.