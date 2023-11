Une jeune femme croit reconnaître au parc son chien disparu 5 ans plus tôt et s'en remet à la justice

Cela faisait 5 ans que Leola Voegtline et sa famille cherchaient Marley, et il est enfin de retour auprès d’elles. Un récit que rapporte le Milwaukee Journal Sentinel.

Le 4 septembre 2018, ce Caniche alors âgé de 6 ans s’était échappé du domicile situé à Milwaukee dans le Wisconsin (Etats-Unis). Il était sorti par la porte laissée ouverte par John, le mari de Leola Voegtline, qui réalisait des travaux à ce moment-là.



Leola Voegtline

Les Voegtline s’étaient aussitôt lancés à sa recherche. Ils avaient fouillé tout le quartier, posté des messages sur différents sites et réseaux sociaux et distribué des affiches. L’absence de ce chien faisant partie de la famille depuis l’âge de 3 mois plongeait tout le monde dans une grande tristesse, surtout la fille de Leola Voegtline qui avait 17 ans à l’époque.

Elle était déjà tombée en dépression avec le décès de Sadie quelques semaines plus tôt, cette femelle Carlin ayant succombé à un cancer. L’arrivée de Marley lui avait permis de retrouver le sourire.

Le Caniche était toujours là pour réconforter ses humains quand il sentait qu’ils n’allaient pas bien. « Il vient lécher les larmes de votre visage si vous êtes triste, si vous êtes seul. Il adore s'asseoir sur vos genoux. Il adore jouer avec une balle de tennis », d’après sa maîtresse.

« On dirait Marley »

Les efforts des Voegtline pour le retrouver restaient vains jusqu’au 1er juin 2023. Ce jour-là, la fille de Leola Voegtline était au parc avec son mari et son fils aîné. Elle voyait au loin un chien de petite taille qui la regardait et remuait la queue. Elle s’est alors tournée vers son mari en lui disant « on dirait Marley là-bas ». Elle s’est approchée du canidé en l’appelant par son nom, ce à quoi celui-ci a réagi en venant vers elle et en lui léchant le visage.

Elle a demandé à l’homme qui le tenait où il l’avait trouvé. L’individu lui a simplement répondu que son fils le lui avait amené quelques années plus tôt. Il a catégoriquement refusé de lui rendre Marley et s’en est allé avec ce dernier.

La jeune femme a eu le temps de prendre des photos et en a informé sa mère. La police leur a suggéré de saisir la justice, ce qu’elles ont fait. Cela n’a pas été simple, mais elles ont fini par obtenir gain de cause le 20 octobre, et Marley a pu rentrer à la maison après 1872 jours d’absence.

Leola Voegtline

A 11 ans, il souffre de cataracte, étant totalement aveugle d’un œil et partiellement de l’autre. Il est également atteint de problèmes dentaires. Les Voegtline ont ouvert une cagnotte en ligne pour financer ses soins.