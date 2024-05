En voyant un chiot en mauvaise posture, un chien bienveillant accourt pour l'aider (vidéo)

Kelly, son compagnon Mickey et leur Cockapoo (croisé Caniche et Cocker) Heff ont accueilli une nouvelle boule de poils au sein de leur foyer, Duke. Le jeune Golden Retriever a fait l’unanimité chez lui et est choyé par tous ses proches, dont son grand frère canin. Lequel veille sur lui et n’hésite pas à lui apporter son soutien.

Avec des propriétaires comme Kelly et Mickey, les toutous n’ont pas le temps de s’ennuyer ! Sortie forêt, plage, campagne, balades à vélo, ils profitent pleinement de la vie et sont comblés !

@duke.the.waterboy / Instagram

Un geste exemplaire

Duke a vite fait sa place au sein de son nouveau foyer. Heff a désormais un ami avec qui partager ses journées. Mais plus qu’un simple camarade de jeu, le chiot est devenu son petit frère de cœur. Il veille sur son bien-être, gardant toujours un œil bienveillant sur lui. Le 12 avril dernier, leurs maîtres ont posté une vidéo sur Instagram qui illustre à merveille cette relation.

Sur le clip, relayé par News 18, on voit le petit Duke s’amuser avec une balle sur la plage. Par inadvertance, il la laisse glisser jusqu’à la mer, mais les vagues lui font trop peur pour aller la récupérer. Il se met à reculer, impuissant face à la situation. Heff, qui était juste derrière en train de creuser un trou, met de côté ses occupations et court chercher le jouet. Il s'en empare et le pose au niveau de son protégé, lequel est ravi de retrouver sa balle.

Une bienveillance saluée

La vidéo est devenue virale sur internet, comptabilisant des milliers de vues. Les utilisateurs de la plateforme ont été touchés par le gentil Heff : « Grand frère a arrêté de creuser dans le sable pour aider ! » écrivait l’un d’eux, « J'adore à quel point il était attentif avec son petit frère » commentait un autre.

Duke n’a plus rien à craindre avec un tel compagnon à ses côtés ! Peut-être même que Heff l’aidera à affronter sa peur de l’eau un jour.