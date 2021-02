Un homme promène son chien qui l'a aidé à sortir de la dépression et se le fait voler lors d'une agression

Il y a un mois, un Londonien s’est fait agresser et voler son chien alors qu’il le promenait dans un parc. L’animal, qui l’aidait à lutter contre la dépression, est toujours introuvable malgré une forte mobilisation.

La police britannique observe une augmentation considérable des vols de chiens. La crise de Covid-19 semble avoir contribué à cette inquiétante tendance, la demande d’animaux de compagnie ayant connu un boom en raison du confinement et de l’isolement. Plus préoccupant encore, les autorités constatent que ces vols se font de manière sans cesse plus violente.

Mike Jasper, un habitant du Sud de Londres, en a fait l’amère expérience. Le mois dernier, ce retraité était en train de promener son chien Ted au parc Cannon Hill Common, quand il a été approché par un inconnu. Pendant qu’il lui posait des questions au sujet de son Cocker Anglais, un complice « est venu par derrière, l’a attaqué, frappé dans le dos et fait tomber. Il a dû se réceptionner sur la main et donc lâcher la laisse », raconte sa fille Lucinda à Sky News.

Cette dernière explique que son père est « complètement brisé » depuis l’enlèvement de Ted. Le chien aidait, en effet, Mike Jasper à gérer son anxiété et sa dépression. Il avait réalisé des progrès remarquables sur le plan mental grâce au canidé.

De affiches ont été distribuées et placardées, des avis de recherche diffusés sur les réseaux sociaux, et de nombreuses personnes ont proposé leur aide en vue de ramener Ted à sa famille. Une récompense de 5000 livres sterling (5600 euros environ) a même été promise. Un mois après le vol, le quadrupède reste introuvable.

A lire aussi : Le sourire de ce chiot dans un refuge devient viral et lui permet de se faire adopter

D’après l’association DogLost, le nombre de signalements de chiens dérobés est passé de 172 en 2019 à 465 en 2020, soit une augmentation de 170%. Les voleurs ciblent souvent les animaux de race, espérant tirer profit de leur revente sur le marché parallèle.