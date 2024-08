Une jeune chienne trouvée seule sous un porche, affamée et atteinte de la gale commence un nouveau chapitre de sa vie rempli d'espoir

Alors qu’elle est âgée de 5 mois seulement, Lotte a déjà vécu des épreuves terribles. La jeune chienne a été trouvée seule sous un porche, affamée et atteinte de la gale aux États-Unis.

Lotte a été découverte le 30 juillet sous le porche d’une maison. Âgée d’environ 5 mois, la boule de poils esseulée était terriblement maigre et souffrait de la gale. Son corps meurtri n’avait plus de poils à certains endroits.

« Il y a des marques autour de sa bouche, comme si elle avait été scotchée ou muselée longtemps, écrivent sur Facebook avec douleur les membres d’Austin Pets Alive, qui l’ont prise en charge à la suite de son sauvetage, quelle que soit son histoire, la douce Lotte a une chance de se battre maintenant. »

© Austin Pets Alive

Une chienne « formidable et très gentille »

« Il est difficile de connaître l’histoire complète de la petite, mais – en raison de la gravité de la gale, de l’émaciation et de sa réticence à manger – elle a dû être négligée ou maltraitée par quelqu’un », souligne Luis Sanchez, directeur des relations publiques et de la communication du refuge.

Ses protecteurs pensent qu’elle s’est peut-être échappée de ses conditions de vie déplorables, puis qu’elle a fini par atterrir sous le porche d’un inconnu.

Comme le rapporte un article paru dans les colonnes de Newsweek, l’équipe d’Austin Pets Alive lui apporte tous les soins nécessaires à son bon rétablissement. Ils soignent non seulement ses problèmes de peau et l’aident à reprendre du poids, mais font aussi tout pour lui remonter le moral.

© Austin Pets Alive

A lire aussi : Entassé avec 2000 congénères dans une fourrière en Roumanie, ce chien rêve d'une famille à aimer (vidéo)

Lorsqu’elle aura recouvré la santé et qu’elle sera en forme, ses bienfaiteurs prévoient de lui trouver une famille d’accueil, voire mieux d’adoption. Aujourd’hui, elle se porte beaucoup mieux, mais a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre la guérison complète. « C’est une petite chienne formidable et très gentille », ajoute Luis Sanchez.

Désormais, Lotte n’a plus à avoir peur de souffrir ou d’être seule. Grâce à ses saveurs, elle a compris que tous les humains n’étaient pas mauvais et qu’un avenir radieux l’attendait. Nous lui souhaitons de tout cœur de vivre la meilleure vie possible au sein d’une famille aimante !