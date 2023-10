Une jeune chienne à 6 pattes découverte dans la rue intrigue les vétérinaires

Au pays de Galles, une chienne née avec 2 pattes en plus et une 2 e vulve va probablement devoir subir plusieurs opérations. Les vétérinaires ont eu recours à une batterie d’examens pour évaluer ses malformations et leur impact sur son état de santé.

Ils ont décidé de l’appeler Ariel, car elle « ressemble à une petite sirène ». Le cas d’une jeune chienne possédant 6 pattes et 2 organes génitaux a surpris les vétérinaires, rapportait Wales Online.

Elle a été découverte par une personne qui, inquiète pour son état de santé, l’a emmenée à la clinique vétérinaire Medivet de Pembroke, dans le sud-ouest du pays de Galles. Après une première évaluation, le chiot a été transféré au cabinet Fenton Vets à Haverfordwest, où c’est la vétérinaire Charlotte Biddle qui s’est chargée de l’examiner de manière plus poussée.



Greenacres Rescue

Les radios ont confirmé que cette chienne de type Spaniel a 2 pattes en plus et une vulve supplémentaire. Charlotte Biddle l’a ensuite observée pendant 48 heures pour vérifier ses fonctions corporelles et son comportement.



Greenacres Rescue

Elle a ainsi constaté, sur le plan comportemental, que la chienne était plus sereine en présence d’autres chiens. D’un point de vue physiologique, elle « a 2 pattes arrière supplémentaires et le début d'une seconde vulve. Son bassin ne s’est pas formé correctement à cause d’une articulation supplémentaire de la hanche », a détaillé la vétérinaire dans un communiqué.



Greenacres Rescue

Ariel a été placée en famille d’accueil et semble s’adapter plutôt bien à son nouvel environnement.

Une chienne en bonne santé malgré ses malformations

Un nouvel examen réalisé le 29 septembre 2023 a permis à Charlotte Biddle de constater que ses organes fonctionnaient normalement.

A lire aussi : Un chien d’assistance au grand cœur reste au chevet de son maître tout au long de son hospitalisation (vidéo)

La vétérinaire et son équipe prévoient de la réévaluer un mois plus tard et d’étudier les possibilités de retirer les membres en plus. « Elle aura probablement besoin de plusieurs interventions chirurgicales », a indiqué la spécialiste.

Ariel continuera de vivre en famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle se remette de ces opérations. Elle sera ensuite proposée à l’adoption si les soins se déroulent comme prévu.