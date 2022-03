Une intervention de 3 heures pour tenter de sauver un chien victime d’une chute de 30 mètres en montagne

Equipes de secours en montagne et forces de l’ordre se sont mobilisées pour sauver un chien blessé, après une chute de plusieurs dizaines de mètres aux abords d’un circuit de randonnée. Une opération qui a duré 3 heures.

Attiré par un écureuil, un chien qui accompagnait son maître en randonnée sur un site montagneux s’est laissé emporter par son élan pour tomber d’une falaise. Ce qui a nécessité l’intervention de plusieurs équipes de secours, rapportait New Country 99.1 le lundi 14 mars.

L’accident et le sauvetage ont eu lieu dimanche après-midi. Le canidé en question et son propriétaire se trouvaient sur le circuit de randonnée Royal Arch à Boulder, dans l’Etat du Colorado. Un lieu très apprécié, offrant une vue splendide sur les sommets des Flatirons, mais aussi potentiellement dangereux quand on ne prend pas ses précautions, notamment en ce qui concerne les animaux de compagnie.



Là, en l’occurrence, le maître avait laissé son chien évoluer sans laisse sur un terrain escarpé, comprenant ravins, crevasses et parois glissantes.

Le chien s’en sort avec une patte cassée

Sans rien pour le retenir et le protéger, le canidé s’était lancé à la poursuite d’un sciuridé, avant de faire une chute d’une trentaine de mètres. Prévenus, les secours sont arrivés en masse sur les lieux. Les sauveteurs bénévoles du Rocky Mountain Rescue Group étaient accompagnés des employés des Espaces verts et parcs de montagne de la ville de Boulder, ainsi que du bureau du shérif du comté de Boulder.

Au bout de 3 longues heures d’efforts, ils ont réussi à récupérer l’animal, qui souffrait d’une patte cassée. Les conséquences sur sa santé auraient pu être bien plus graves, au vu de sa chute. Emmené en clinique vétérinaire, il devrait s’en remettre totalement.

Son propriétaire a également été transporté à l’hôpital par mesure de précaution, mais il est indemne.