Une infirmière prend la casquette de sauveteuse en découvrant une mère et ses 7 chiots dans un puits abandonné

Sneha Maria Thomas, une infirmière de Perinthalmanna, en Inde, s’est inquiétée pour une famille de chiens qu’elle avait l’habitude de nourrir avec ses collègues. Les boules de poils n’avaient plus donné signe de vie pendant un moment et des aboiements difficilement localisables ne laissaient rien présager de bon. La femme a donc décidé de mener l’enquête pour secourir les animaux.

Elle avait entendu des gémissements lointains à plusieurs reprises, mentionnait Onmanorama, mais ne parvenait pas à savoir d’où ils venaient. Consciente que les chiens pouvaient être en danger, elle s’est mise à les rechercher et les a finalement repérés dans un puits abandonné depuis longtemps : « Le bruit venait du puits mais il était fermé depuis longtemps et nous pensions que les chiots étaient coincés ailleurs. Nous avons ensuite regardé dans le puits à l'aide d'une lampe de poche et avons trouvé les chiots » témoignait l’infirmière.

Onmanorama

Un sauvetage urgent

Au total, une chienne et ses 7 petits se trouvaient à l'intérieur de la cavité. Laquelle était humide, jonchée de déchets et l’air y était irrespirable. Il était impératif de les sortir de là, car leur vie en dépendait. Sneha, qui avait toujours pris soin de la famille jusqu’à présent, a contacté une aide extérieure pour extirper les quadrupèdes.

Le chef d’une unité de soin traumatologique, Jabbar Jubilee, s’est joint à la bienfaitrice pour aider les chiens. Avec d’autres personnes, il a organisé le sauvetage des boules de poils, qui se trouvaient à 5 mètres sous le sol. Il fallait dégager l’espace, qui avait été recouvert par de la végétation, mais aussi descendre prudemment pour ne pas se blesser. D’autant plus que l’oxygène se faisait rare à l’intérieur.

Onmanorama

La famille est en sécurité

Jabbar a ensuite été confronté à la méfiance de la mère, qui grognait à son approche pour protéger ses chiots. L’homme est tout de même parvenu à saisir ces derniers, puis la maman plus tard.

Tous ont pu rejoindre la terre ferme et ont été accueillis dans les locaux de l’hôpital : « Chaque vie compte et nous sommes heureux d'avoir pu les sauver », partageait le bon Samaritain.