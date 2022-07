Une Golden Retriever aveugle et âgée retrouve sa famille après 3 semaines d’errance

« Elle signifie tout ». Voilà qui résume l’importance de Lulu pour sa famille. Lorsque Ted Kubacki, sa femme et ses enfants ont perdu la trace de leur fidèle compagne à 4 pattes, ils étaient dévastés. Mais par chance, la chienne a été sauvée in extremis.

Ted Kubacki et sa famille vivent à Sitka en Alaska avec Lulu, une chienne Golden Retriever aveugle et âgée de plus de 13 ans.

Le 18 juin 2022, Lulu s’est aventurée trop loin de la maison et n’a pas retrouvé son chemin. Les Kubacki l’ont cherchée partout et ont posté des annonces sur les réseaux sociaux, en vain. « J'ai 5 filles qui ont entre 4 et 13 ans, elles ont donc passé chaque jour de leur vie avec ce chien », a déclaré Ted à News.

C’était par conséquent déchirant pour le clan de perdre ainsi Lulu, sans avoir la possibilité de lui dire un dernier au revoir. Ted et les siens étaient résignés et avaient abandonné tout espoir de la retrouver. « Elle est tellement impuissante, et elle ne peut pas aller très loin parce qu'elle ne voit pas », avait déploré Ted.

Contre toute attente

Pourtant, 3 semaines plus tard, début juillet 2022, Ted a reçu un appel. Une équipe de maçons avait repéré l’animal allongé dans des broussailles de ronces. Lulu se trouvait à seulement 5 kilomètres de chez elle, le long d’une route qui mène à sa maison.

Au début, les bons samaritains ont pensé qu’il s’agissait d’un ours en pleine sieste. Mais en s’approchant de plus près, ils ont compris que c’était une chienne en bien triste état.

« J'ai appelé ma femme à son travail et elle n’a pas arrêté de crier de joie », a confié Ted.



Ted Kubacki

Néanmoins, Lulu avait besoin de soins. Cette dure épreuve avait mis à mal sa santé fragile. Elle ne pesait plus que 25 kilogrammes contre 36 au moment de sa disparition. Par ailleurs, elle était gravement déshydratée et extrêmement faible.

« Je m'attendais juste à la retrouver et à dire : hé, voici mon chien. Elle va sauter, remuer la queue et lécher mon visage, mais elle ne pouvait même pas relever la tête », a expliqué son maître.

Heureusement, Lulu a été conduite à la clinique vétérinaire à temps. Elle a été perfusée afin de la réhydrater au plus vite. Sa fourrure emmêlée a été méticuleusement brossée, elle a mangé de bons petits plats et a été câlinée jusqu’à ce qu’elle retrouve son énergie.

Aujourd’hui, Lulu est en pleine forme et profite à nouveau de sa famille. Ted a été très touché par sa communauté qui l’a aidé à payer les soins.

Une histoire émouvante qui prouve qu’il ne faut jamais perdre espoir.