Une Française chute de 18 mètres avec son chien en tentant de le sauver et les 2 survivent

Ce qui devait être une randonnée challengeante s’est terminé en véritable drame pour Margaux. La femme était accompagnée de ses proches et de son chien lorsque ce dernier a dangereusement glissé dans le vide. Poussée par son instinct de protection, sa propriétaire a tenté de le récupérer, mais a été entraînée dans une chute de 18 mètres.

Si Margaux Cohen affiche un grand sourire sur son lit d’hôpital, il suffit de regarder son plâtre pour prendre conscience de l’enfer qu’elle a vécu, le 24 août dernier. Cette Française, qui vit à Vancouver (Canada), a failli perdre la vie en tentant de secourir son chien, Zion. Par miracle, les 2 ont survécu à une chute de 18 mètres.

Margaux ambitionnait l’ascension du pic Tricouni et n’était plus qu’à 200 mètres du sommet quand l’incident s’est produit. Elle était accompagnée de son ami, Max, et de son cousin, rapportait Yahoo News . Zion, également, participait à la randonnée.

Emily Kasal / GoFundMe

Elle n’a pas perdu connaissance pendant la chute

Ce dernier suivait le groupe, qui tentait de retrouver son chemin après s’être un peu déporté par inadvertance. Tandis que Margaux et ses proches consultaient la carte, l’animal a dérapé et a commencé à glisser vers le vide. Par réflexe, sa propriétaire s’est agrippée à son harnais pour le freiner, mais elle a été entraînée dans la chute : « J’ai eu l’instinct de m’agripper à son harnais. Mais je n’avais pas compris qu’en faisant ça, et à cause de son poids, j’allais tomber », témoignait la rescapée.

Cette dernière a alors été précipitée en contrebas, se cognant ici et là sur les parois de la montagne : « Ce n’était pas une chute directe. J’ai dégringolé quatre fois. J’ai dû faire une chute de six mètres, puis je me suis cogné le visage contre des rochers, et je suis tombée encore et encore », poursuivait-elle. Finalement, elle est arrivée 18 mètres plus bas sans avoir perdu connaissance pendant son accident.

Une longue convalescence

À côté d’elle, son chien est toujours en vie également. Il n’était blessé et la femme a plaisanté sur le fait qu’il semblait avoir apprécié ce saut dans le vide : « Il était assis à côté de moi, remuant simplement la queue, comme si rien ne s’était passé, comme s’il avait passé le meilleur moment de sa vie », assurait-elle. Margaux, quant à elle, a compris que son état était bien plus grave. Ses cris ont alerté les 2 autres personnes restées en haut et les secours l’ont héliportée 2 heures plus tard.

Emily Kasal / GoFundMe

