"Nous avons dormi blottis pendant 12 heures", après avoir passé 7 mois dans un refuge, cet adorable toutou découvre enfin le bonheur de dormir dans un lit douillet

Lorsqu’un chien arrive en refuge, il n’est pas assuré de pouvoir en sortir avant de longs mois… C’est ce qui s’est malheureusement passé pour M. Pugsley, qui n’a connu que les 4 murs de son boxe pendant 7 longs mois jusqu’à ce qu’une âme charitable décide de lui faire vivre un merveilleux week-end.

Lorsque les bénévoles du refuge Stray Rescue of St Louis (SRSL), situé dans le Missouri (États-Unis), ont vu débarquer M. Pugsley, ils ne s’imaginaient pas une seule seconde qu’il allait rester au sein de l’établissement pendant plus d’une demi-année sans jamais recevoir une seule visite d’un potentiel adoptant. “Honnêtement, je ne peux pas expliquer pourquoi il est resté si longtemps au refuge…” avouait Donna Lochmann, responsable des opérations de sauvetage au SRSL, dans un entretien accordé à The Dodo. Pourtant, d’après les équipes qui le côtoient quotidiennement, ce petit Staffordshire Bull Terrier est une véritable crème !

© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Un moment hors du temps

Il y a plus d’un an maintenant, le refuge a décidé de mettre en place un programme d’accueil ponctuel baptisé Rovernights et proposant aux familles volontaires d’accueillir temporairement un animal présent au refuge depuis trop longtemps. M. Pugsley était évidemment en tête de liste des candidats de ce programme. Ainsi, une jeune femme bienveillante est venue le chercher pour lui offrir un week-end de rêve. Mais contre toute attente, au lieu de courir, jouer et sauter dans tous les sens, le toutou s’est immédiatement précipité sur le grand lit de son humain pour y faire une longue et douce sieste. “M. Pugsley et moi nous sommes blottis pendant environ 12 heures d'affilée la nuit dernière”, confiait alors son humaine d’accueil.

Une fin heureuse

Rassuré et apaisé, l’adorable canidé a pu passer la plus belle des nuits, loin du stress et du tumulte incessant du refuge. “Certains animaux sont restés en famille d'accueil permanente, certains ont été adoptés et certains ne restent que quelques nuits puis reviennent au refuge”, a par la suite précisé Donna.

Concernant M. Pugsley, il n’est heureusement pas resté plus longtemps au refuge après son retour. Il coule aujourd’hui des jours heureux auprès de sa famille pour la vie et peut dormir autant qu’il veut sur le lit douillet de son humain !

A lire aussi : La tristesse d'une chienne lors d'un trajet en voiture qu'elle prend pour un nouvel abandon laisse place à la joie en découvrant la destination (vidéo)

© Stray Rescue of St. Louis / Facebook