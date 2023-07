Une fillette dévouée profite de son 5e anniversaire pour venir en aide aux animaux de refuge

Norah Nackord est petite par la taille, mais grande par le cœur. Épaulée par sa maman, la petite fille a choisi de consacrer son 5e anniversaire à une bonne cause : celle de la protection des animaux de refuge. Un geste qui en dit long sur sa bonté.

Norah Nackord a toujours eu beaucoup d’affection pour les animaux. La fillette de 5 ans vit dans un ranch près de Salida, aux États-Unis, où se trouvent 5 chevaux, 3 chats et 2 chiens. Une vie remplie de poils et d’amour !

Une famille dévouée aux animaux dans le besoin

« Nous avons beaucoup d’animaux, et tous sont issus de sauvetages, explique Kristie, la maman de Norah, à 11 News. Norah est maintenant en âge de poser beaucoup de questions. Au début de l’année, elle voulait en savoir plus sur notre chien Hank. J’ai donc dû lui expliquer son histoire de sauvetage. »

Depuis ce jour-là, Norah et Kristie ont réfléchi à une manière de venir en aide aux animaux de refuge. La mère et la fille ont décidé de profiter du 5e anniversaire de Norah pour soutenir la Humane Society of Fremont County, un refuge qui se trouve près de chez elles.

11 News

« J’ai organisé une fête de sirène et j’ai vendu des glaces pour aider les animaux à trouver une maison », dit fièrement la jeune Norah.

« Nous avons demandé à tous ses amis de ne pas apporter de cadeaux, poursuit sa maman. Nous voulions qu’ils économisent de l’argent et qu’ils achètent des glaces à Norah, dans son camion à glaces, puisque nous voulions en faire don au refuge. »

Mission réussie !

Norah et Kristie sont ravies : ce jour-là, elles ont récolté 139 $ (soit 123 €) à destination de la Humane Society of Fremont County. « Je pense que cela en dit long sur les enfants qui sont prêts à renoncer à leurs cadeaux d'anniversaire, a déclaré Kristie. C'est elle qui a voulu renoncer aux cadeaux et donner tout ce qu'elle a reçu aux animaux. »

Les bénévoles ont accueilli la nouvelle avec joie. « Des choses comme ça, c’est vraiment super cool, s’est exprimé Doug Rae, directeur du refuge. Nous n’avons pas beaucoup de budget en ce moment, mais nous devons soigner tous les animaux malades ou blessés qui arrivent chez nous ». C’est pourquoi chaque petit geste compte…

11 News

« Tout geste est le bienvenu. Tout ce que vous pouvez faire pour un petit refuge comme le nôtre est très apprécié, poursuit Doug Rae. La gentillesse de cette fillette déborde. C’est tout simplement incroyable. »

La famille de Norah tient à ce que le monde sache que sa collecte de fonds a été très simple à organiser et très amusante. La fillette et sa maman espèrent de tout cœur que cet élan de générosité en inspirera d’autres…