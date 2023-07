Une femme tente courageusement de sauver une chienne abandonnée sur la route après un vol de voiture brutal

Alors que Sassy et ses propriétaires étaient en voiture, ils ont été victimes d’un carjacking particulièrement brutal. Les assaillants ont volé le véhicule, puis en ont expulsé la chienne. Il fallait agir vite pour secourir cette dernière, car elle était au beau milieu d’une route bondée et pouvait être blessée, voire tuée, à n’importe quel moment.

Une chienne a échappé au pire de justesse après s’être retrouvée sur une route fréquentée, ayant été jetée par les voleurs du véhicule de ses maîtres, rapportait FOX21 News le dimanche 9 juillet.

L’animal en question répond au nom de Sassy. Elle accompagnait sa famille lors d’un trajet en voiture à Colorado Springs, dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis), quand des individus ont violemment intercepté le véhicule.

Ils en ont fait descendre les occupants et s’en sont emparés. Ils ont ensuite littéralement jeté Sassy de la voiture avant de prendre la fuite.

La chienne était totalement terrifiée et perdue. Elle se trouvait au milieu de la route et risquait d’être percutée à tout moment.

Fort heureusement, le sergent Dominguez, faisant partie de l’unité de police de l’association locale Humane Society of the Pikes Peak Region, patrouillait dans le secteur. Les propriétaires de la chienne l’ont vue et lui ont fait signe.

L’agente a rapidement repéré Sassy et est aussitôt intervenue. Elle n’a pas hésité à se mettre en danger pour récupérer la chienne en traversant la route.

« Des câlins et des larmes de bonheur »

Elle a été rejointe par ses collègues, les officiers Sardello et Solero. Toutes 3 ont mis la chienne en sécurité, puis l’ont restituée à sa famille.

Cette dernière était évidemment soulagée et émue lors des retrouvailles. L’intervention rapide et courageuse de l’officier Dominguez a fait la différence.



« C'était une situation très effrayante pour tout le monde, et nous sommes si heureux que cela se soit terminé avec des câlins et des larmes de bonheur, indiquait la Humane Society of the Pikes Peak Region sur sa page Facebook. Un énorme merci au sergent Dominguez et aux officiers Sardello et Solero pour avoir ramené Sassy auprès des siens en toute sécurité ! »