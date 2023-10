Une femme surprend un individu en train de jeter 3 chiots et leur maman dans un ruisseau

Les abandons d’animaux ne sont malheureusement plus si rares de nos jours, mais certains sont bien plus cruels que d’autres. Une chienne et ses 3 chiots en ont récemment été victimes dans l’État du Kentucky, en étant jetés dans un ruisseau comme de vulgaires déchets. L'abandon a suscité une profonde colère.

L’autre jour, une femme rentrait chez elle après une longue journée de travail lorsqu’elle fut témoin d’une scène particulièrement choquante. Elle a surpris un individu en train de jeter une chienne et ses 3 chiots dans un ruisseau, avant de prendre la fuite. Les faits se sont déroulés dans la ville de Somerset, aux États-Unis.

Des cris qui brisent le cœur

Sous le choc, la femme n’a pas hésité à se jeter à l’eau pour leur sauver la vie. Son cœur s’est brisé lorsqu’elle a entendu les cris perçants de tous ces chiens, qui tentaient désespérément de regagner la terre ferme.

Comme le rapporte Daily Paws, la femme n’a pu sauver que les 3 chiots. La maman, elle, était beaucoup trop effrayée pour se laisser approcher par qui que ce soit. Le lendemain matin, la bonne samaritaine est donc retournée sur les lieux en compagnie d’habitants des environs, et a enfin réussi à mettre la main sur la chienne.

Un malheur qui suscite la colère

Suite à ce sauvetage, les animaux ont été séchés puis ils ont rejoint les locaux de Paws 4 The Cause, un refuge de la ville de Lexington. Là-bas, ils ont été vaccinés, vermifugés, et ont pris un bain à base d’anti-puces dont ils avaient grandement besoin. La chienne et l’un de ses chiots ont également dû être traités pour une infection, et ont suivi un traitement à base d’antibiotiques.

Cet abandon a suscité une grande vague d’indignation parmi les bénévoles de Paws 4 The Cause. « Nous avons vu de nombreux cas comme celui-ci dans la région de Somerset, des gens qui abandonnent des chiens et des chiots pour qu'ils se débrouillent seuls. Il n'y a pas lieu d'agir de la sorte […] La situation est vraiment grave », ont-ils déploré sur leur page Facebook.

Néanmoins, ils ont tenu à remercier celles et ceux qui sont venus en aide à ces pauvres animaux. « Nous sommes très reconnaissants envers tous ces gens aimant les animaux et qui se sont rassemblés pour sauver cette famille de chiens », ont-ils ajouté.

Une fois en meilleure forme, les chiens ont rejoint des familles d’accueil de la région de Lexington. Plus tard, ils seront proposés à l’adoption, et pourront enfin écrire une nouvelle histoire.