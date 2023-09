Des amis voient leur partie de pêche interrompue lorsqu’ils surprennent un homme en train de jeter son chien dans un canal

Il y a quelques jours, des Belges sont allés pêcher entre amis, sans se douter que leur journée prendrait une tout autre tournure. Ils ont été les témoins, malgré eux, d’un acte de cruauté envers un Bichon Maltais, et ils n’ont pas hésité à jeter leurs cannes à pêche pour aller le sauver !

Le samedi 16 septembre dernier, Giovanni, Nick et son épouse Phayom sont allés pêcher dans la ville de Dilsen-Stokkem, en Belgique. Ce devait être une journée sous le signe de la bonne humeur, et pourtant, une scène choquante et improbable s’est produite.

Un acte de cruauté animale

Ce jour-là, alors que le trio se trouvait près d’un pont, une voiture s’est arrêtée sur celui-ci. Le conducteur en est sorti, puis il a jeté par-dessus le garde-corps un petit Bichon Maltais qu’il tenait dans ses bras. Le canidé s’est retrouvé dans le canal, tandis que son bourreau a tenté de prendre la fuite.

7 sur 7 (@DR)

Giovanni, en colère, s’est immédiatement lancé à la poursuite du conducteur. Nick et Phayom, eux, se sont jetés à l’eau pour secourir le chien en détresse. Heureusement, le Bichon Maltais a survécu à cette terrible épreuve, mais il était évident qu'il était profondément choqué et terrifié.« Nous l’avons séché et tenté de le calmer, à l’abri, dans la camionnette », raconte le couple à 7 sur 7.

7 sur 7 (@DR)

Un chien maltraité dans le passé

Suite à cet incident bouleversant, le chien a été confié à l'association ASBL Dieren in Nood à Ophoven. Les bénévoles ont découvert que le Bichon Maltais avait été maltraité par le passé. Il présentait des signes d'amaigrissement sévère, de perte de poils et des blessures multiples sur son corps.

Vzw Dieren in Nood (Dino) / Facebook

Ce sauvetage a été une double bénédiction pour l’animal, qui a non seulement échappé à une fin tragique, mais qui a également trouvé une lueur d'espoir pour un avenir meilleur grâce à ces âmes bienveillantes.

Giovanni, Nick et Phayom : 3 héros

Le courage de Giovanni a également permis d'apporter justice à cet acte cruel. Grâce à ses efforts, le conducteur responsable a été identifié et appréhendé par les forces de police. Bien qu'il ait initialement nié les accusations et demandé à Giovanni de « dégager », il devra désormais faire face à la justice. Il risque jusqu'à 5 ans de prison, une lourde amende et une interdiction de posséder un animal à l’avenir.

Vzw Dieren in Nood (Dino) / Facebook

Grâce à l'intervention rapide et déterminée de Giovanni, Nick et Phayom, un chien a été sauvé de la cruauté, et un agresseur potentiel sera tenu responsable de ses actes.