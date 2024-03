Une femme sauve un chien et se met à dos de nombreuses personnes à cause d'un détail

En voyant un chien au milieu de la route, Molly a suivi son cœur et s’est précipitée à son secours. Son geste de bienveillance n’a pas plus à tout le monde, car l’animal était un Pitbull. Pourtant, depuis que sa sauveteuse vit avec lui, il ne lui a apporté que du bonheur.

Les stéréotypes ont la dent dure et Polo en a été victime. Ce beau Pitbull au pelage marron et blanc a attiré des détracteurs après son sauvetage. Lesquels ne l’ont jugé que sur la réputation de sa race. Mais la boule de poils est une véritable crème et sa propriétaire Molly souhaite le montrer au plus grand nombre.

Les 2 se sont rencontrés dans des conditions tragiques. Polo était seul en plein milieu d’une route d’Alabama (États-Unis) quand Molly l’a repéré pour la première fois. Inquiète qu’un accident se produise et que le quadrupède soit blessé, elle a stoppé son véhicule pour le mettre en sécurité. Après une approche prudente, elle l’a pris dans ses bras et l’a emmené avec elle.

@polothepittie / Instagram

Une décision controversée

Molly vit dans le Massachusetts, où les Pitbulls sont des chiens catégorisés. Elle ne pouvait donc pas entrer sur le territoire comme elle le souhaitait avec son protégé et a dû soumettre une demande. Laquelle a été acceptée quelque temps plus tard. Polo avait désormais une maîtresse aimante et une maison pour la vie.

Si son histoire réchauffe le cœur, elle a toutefois agacé de nombreuses personnes qui étaient contre le rapatriement du chien. Celles-ci n’ont pas mâché leurs mots et ont affirmé à Molly qu’elle aurait mieux fait de laisser Polo où il était, mentionnait I Heart Dogs. Selon ces individus, il ne méritait pas d’être sauvé à cause de sa race et le fait qu’il se soit retrouvé en détresse au milieu de nulle-part faisait partie du processus de « sélection naturelle ».

Une nouvelle vie paisible

Heureusement, Molly n’a pas écouté les médisances et a plutôt offert une vie de rêve à Polo. Le chien est extrêmement aimé par sa maîtresse, qui lui a ouvert des comptes sur les réseaux sociaux pour partager son quotidien. Il est suivi par des milliers de personnes bienveillantes.

C’est un véritable amour qui n’aime que les câlins, les bisous, et les moments partagés avec ses proches. Les stéréotypes voudraient qu’il soit un molosse impitoyable et violent, mais Polo n’a pas une once d’agressivité en lui !

A lire aussi : Des nouvelles réjouissantes de Lucy, chienne découverte abandonnée devant un refuge

@polothepittie / Instagram