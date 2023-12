Le récit poignant de Looky, Berger Allemand sénior s'étant réfugié chez sa voisine pour échapper à la maltraitance

Négligé par ses anciens propriétaires, Looky était dans un triste état au moment de sa découverte par une voisine (qui a posté une annonce sur Pet Alert) et sa prise en charge par une association. Les vétérinaires n’étaient même pas sûrs que ce chien survive.

Début novembre 2023, l’association Hélios, basée à Mesnil-Mauger (76), recueillait un chien très mal en point. Looky, Berger Allemand de 8 ans, vivait dans un foyer aux ressources limitées et qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Les conséquences de la négligence dont il était victime étaient telles que sa survie demeurait dans le doute même après son sauvetage, d’après L'Eclaireur - La Dépêche.

Le pauvre animal avait fui sa maison pour se réfugier dans celle d’une voisine âgée. C’est cette dernière qui l’avait signalé sur Pet Alert et attiré l’attention de l’équipe d’Hélios.



Association Hélios / Facebook

L’association l’a emmené en clinique vétérinaire où il a passé 5 jours. Il était dans un état de maigreur extrême et souffrant de divers autres maux : conjonctivite aux 2 yeux, otite, problèmes dermatologiques… Par ailleurs, il avait perdu une grande partie de son pelage.



Association Hélios / Facebook

Hélios a déposé plainte et ses membres ont mis les bouchées doubles pour aider le quadrupède à remonter la pente.

Quelques semaines plus tard, des progrès considérables ont été constatés. Placé en famille d’accueil, le chien a repris 10 kilogrammes et son poil a commencé à repousser « grâce à l’injection de Cytopoint et aux bons soins de sa famille d’accueil », précise l’association sur sa page Facebook. Looky s’est également remis de son otite.

Looky « reprend goût à la vie »

Océane Najhi, fondatrice d’Hélios, parle d’un chien qui « n’est agressif ni envers les humains, ni envers les animaux ». Affectueux à souhait, « il reprend goût à la vie », ajoute-t-elle.

L’association lance un appel aux dons « pour financer son traitement, ses soins, car cela coûte très cher ».

En outre, un autre Berger Allemand qui vivait chez les anciens propriétaires Looky et suscitait l’inquiétude d’Hélios a été secouru. Appelé Rocky, il a été castré, vacciné, vermifugé et traité contre les puces. Des soins payés par l’association. Il a ensuite été confié à un autre refuge.