Une femme sauve 2 chiens de ferme jugés "stupides" par leur propriétaire, juste avant qu'il ne les euthanasie (vidéo)

Kerry avait déjà des chiens et n’en avait pas besoin d’autres, mais sa curiosité l’a poussée à suivre l’homme jusqu’à sa remorque. C’est alors qu’elle a été stupéfaite de voir en effet un Bouvier Australien et un Berger Australien. Son cœur s’est brisé, car il était évident que ceux-ci avaient été maltraités et négligés. Ils étaient terrifiés, tremblants, et clairement apeurés par leur propriétaire.

© kswing27 / TikTok

L’homme a en plus ajouté que ces chiens étaient « stupides », et qu’il ne souhaitait pas les garder. S’il ne parvenait pas à les donner lors de cette foire aux bestiaux, le sort de ces pauvres canidés était d’être euthanasiés.

Kerry était incrédule. Elle ne pouvait pas partir et laisser ces chiens ici. Elle n’avait pas besoin d’eux, mais eux avaient clairement besoin d’elle. Elle a donc décidé de les prendre.

@kswing27 What started as a trip to the sale barn with mom and dad turned into an interesting Saturday. We walked by some old guy holding a puppy and he tried to give it to me, I said unless it’s a heeler or an Aussie I’m not interested. He said I’ve got one of each of those you can just have. So silly me, followed him to the stock trailer where I found an Aussie and red heeler absolutely terrified, shaking, and wincing just with the man going into the trailer. It had been clear they had been abused and not taken care of. He told me if someone didn’t take them he’s going home to to un alive them because they’re “stupid”… so the suck up I am grabbed the leads (that they were too scared to walk on we literally had to carry them to the truck) and brought them home. These poor babies have scars from being beaten, the little heeler has been branded, and a terrible flea/tick infestation. I literally said on the way there that I didn’t need anymore animals at all ???? I know I didn’t really need them, but they needed me. Welcome to the family Paisley & Lainey. ???? #redheeler #aussie #redmerleaussie #australianshepherd #salebarn #dogrescue #heelersoftiktok #aussiesoftiktok ? original sound - Kerri

La première étape a été de les transporter jusqu’à son véhicule, et cela n’a pas été chose aisée. « Ils avaient trop peur pour marcher, nous avons littéralement dû les porter jusqu’au camion », a raconté Kerry, dans des paroles rapportées par PetHelpful.

Les canidés sont ensuite arrivés dans leur nouvelle maison, pour démarrer une nouvelle vie.

© kswing27 / TikTok

Des marques physiques et psychologiques de maltraitance

Après avoir pu observer les chiens de plus près, Kerry a constaté qu’ils portaient des marques physiques de maltraitances passées. Ils avaient des cicatrices témoignant du fait qu’ils avaient été battus. Ils étaient également infestés de puces et de tiques.

Dès le premier jour, la jeune femme leur a donné un bain, les a brossés, les a traités contre leurs parasites, leur a offert de nouveaux colliers et même donné une petite glace réconfortante, spécialement conçue pour les canidés.

Mais les traumatismes n’étaient pas que physiques. Les chiens, qui ont été nommés Paisley et Lainey, avaient peur de tout et avaient des problèmes de comportement.

Un long travail d’éducation et de socialisation attend Kerry, mais avec de l’amour et de la patience, elle pourra offrir une magnifique vie à ses 2 nouveaux protégés.