Une femme sans aucune expérience maintient un chiot en vie et ce sauvetage devient une vocation

Quand Shana Sommer a récupéré un chiot pour la première fois, elle n’avait aucune expérience dans le sauvetage animal. S’occuper d’un nouveau-né demande en plus des compétences particulières et la bienfaitrice s’est démenée pour les acquérir. Ce sauvetage lui a finalement ouvert les portes d’une vocation.

Shana Sommer était autrefois infirmière. Elle avait appris à prendre soin des patients grâce aux compétences acquises lors de sa formation et son expérience sur le terrain. A contrario, elle ne s’était jamais occupée d’animaux, et pour cause, c’est un métier totalement différent ! Pourtant, quand elle a découvert un appel à l’aide concernant un chiot sur les réseaux sociaux, elle n’a pas hésité à enfiler la casquette de sauveteuse.

Ce que son métier lui avait appris, c’était principalement la bienveillance. Le grand cœur de Shana la poussait à prendre soin des uns et des autres. En faisant la rencontre de Blaze, un chien orphelin, sur les réseaux sociaux, elle n’a pas pu se résoudre à l’abandonner.

Un instinct protecteur

Blaze a été rejeté par sa mère dès sa naissance et celle-ci l’avait même blessé. Sa vie était donc en danger à ses côtés, alors il a été récupéré. Son sauveteur ne pouvait toutefois pas assumer cette responsabilité, alors il a lancé un appel à l’aide sur internet : « J'ai vu une publication sur Facebook qui disait : "On a besoin d'aide pour un biberonnage"[...] Je n'avais aucune idée de ce que je faisais », expliquait Shana dans un témoignage rapporté par CBS 17.

N’ayant aucune expérience avec les chiots, Shana ne s’est toutefois pas laissé impressionner et a agi presque avec instinct. Le minuscule chien, qui tenait dans la paume de sa main, était sous son entière responsabilité, donc elle a tout fait pour le sauver, et sa détermination a porté ses fruits. La boule de poils a grandi en bonne santé et a fini par trouver une famille aimante.

Une évidence

Après ce sauvetage, la vie de Shana a totalement changé. Elle s’est dit qu’elle pouvait aider d’autres animaux dans le besoin et s’est formée pendant un an pour acquérir des compétences. Elle a fini par fonder un organisme de bienfaisance nommé Blazin' Trails Bottle Babies en l’honneur de son premier sauvetage, qui a été une révélation pour elle.

À ce jour, 176 ont été secourus : « C'est tellement gratifiant. J'aime chacun d'entre eux de tout mon cœur, et je sais qu'ils sont là où ils sont censés être. Ils ont trouvé leur famille pour la vie et vont vivre une vie merveilleuse, c'est tout ce qui compte », confiait la bienfaitrice.