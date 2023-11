Une femme repère un homme sans espoir en train de distribuer gratuitement des chiots dans la rue et décide d’intervenir

Alors qu’elle se promenait dans les rues par un temps glacial, une femme a repéré un homme ayant un comportement étrange. Accompagné de deux Huskies adultes, il avait un grand panier dans les mains et interpellait les passants. La promeneuse a décidé d’aller voir de plus près ce dont il s’agissait.

C’est à Liverpool, en Angleterre, que cette scène surprenante a eu lieu. Une femme s’est approchée d’un homme qu’elle trouvait suspect pour voir ce que contenait son panier. L’individu l’a alors interpellée, comme il le faisait avec tous les passants. Il a ouvert son panier et lui a montré qu’il contenait 9 chiots blancs.

© Rescue Me Animal Sanctuary / Facebook

Il s’agissait de la portée des deux Huskies qui l’accompagnaient. Les bébés n’avaient même pas encore les yeux ouverts, ils étaient âgés d’une semaine. Leur propriétaire a expliqué ne pas avoir les moyens de s’en occuper, alors il les proposait gratuitement aux passants.

© Rescue Me Animal Sanctuary / Facebook

La femme a décidé d’intervenir

La promeneuse était sous le choc, comme l'a rapporté le Liverpool Echo. Non seulement les petits étaient en grand danger ainsi exposés au froid glacial. Ils étaient aussi trop jeunes pour être séparés de leur maman. Et pour finir, ils risquaient d’être pris sur un coup de tête par des gens qui ne sauraient pas forcément s’en occuper ou qui les abandonneraient plus tard. Elle a donc décidé d’intervenir et a dit à l’homme qu’elle allait tous les prendre.

© Rescue Me Animal Sanctuary / Facebook

La femme s’est ensuite rendue immédiatement chez le vétérinaire avec le panier. Puis les bénévoles du refuge Rescue Me Animal Sanctuary sont venus les récupérer. Ils étaient frigorifiés et affaiblis. Des auxiliaires vétérinaires les ont donc surveillés en permanence pour leur fournir tout ce dont ils avaient besoin.

© Rescue Me Animal Sanctuary / Facebook

Les bénévoles du refuge ont exprimé le souhait que l’ancien propriétaire des chiots ne soit pas jugé, car personne ne connaît son histoire. Ils espéraient pouvoir le rencontrer afin de l’aider à subvenir aux besoins de ses Huskies adultes.

A lire aussi : Un chien jaloux refuse de partager sa maîtresse avec l'une de ses congénères (vidéo)

Les « flocons de neige » ont survécu

Grâce aux efforts des bénévoles, les 9 chiots ont réussi à survivre à cette difficile épreuve. Retrouvés par temps froid et étant tout blancs, ils ont été surnommés les flocons de neige et nommés Dancer, Dasher, Vixen, Prancer, Comet, Cupid, Donner, Rudolph, et Blitzen.

Le refuge a également pu bénéficier de généreux dons afin de fournir aux chiots tout ce dont ils avaient besoin.