Une femme recherchant son chat depuis 6 jours se fie à sa chienne qui la guide vers un puits de mine

Un chat perdu a été retrouvé au fond d’une vieille mine grâce à son amie chienne, cette dernière ayant guidé leur maîtresse et les secours vers son emplacement. Un récit que rapportait la BBC le mercredi 8 novembre.

Michele Rose habite Harrowbarrow dans le comté des Cornouailles, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Elle est la propriétaire d’une chienne appelée Daisy et de 2 chats répondant aux noms de Mowgli et Baloo.

Daisy « est assez matriarcale et […] très protectrice envers » ses compagnons félins. Ils forment un trio soudé. La chienne vient de prouver son attachement de la plus belle des manières.



Michele Rose

Mowgli s’était volatilisé, plongeant son humaine dans une profonde inquiétude qui ne faisait que s’accentuer à mesure que les jours passaient. Michele Rose ne cessait de le rechercher depuis, mais au bout de 6 jours, elle commençait à se laisser gagner par le découragement. C’est grâce à Daisy qu’elle a renoué avec l’espoir.

L'appel de Daisy vers la mine

Toutes 2 marchaient à travers les bois près de chez elles, quand la chienne est soudainement devenue très agitée. Elle a pris la direction de l’ancien site minier de Prince of Wales, puis s’est arrêtée net devant l’entrée du puits de mine. Daisy voulait à tout prix que sa propriétaire la suive.

Michele Rose a tout de suite compris ; c’est là que le chat tuxedo disparu se trouvait. La cavité était toutefois profonde et il faisait de plus en plus sombre. Elle ne pouvait donc pas le voir. Elle a appelé les secours, mais la RSPCA et les pompiers locaux (Cornwall Fire and Rescue Service) ne pouvaient pas intervenir dans l’obscurité.

« Daisy est une superstar »

Une équipe de sauvetage de la RSPCA est arrivée sur les lieux le lendemain matin et s’est tout de suite mise au travail. L’agent secouriste Stephen Findlow et ses camarades ont pu apercevoir Mowgli à 30 mètres de profondeur. Ils ont ensuite réussi à le hisser à la surface. Par chance, le minet n’était pas blessé.



RSPCA

C’est une Michele Rose pleine de gratitude qui a pu retrouver son Mowgli adoré après cette longue période d’angoisse. Gratitude envers les secours, mais aussi et surtout à l’égard de sa chienne. « Daisy est une superstar, dit-elle. C’est une chienne incroyable ».

« Sans Daisy, Mowgli serait toujours au fond [du puits de mine], c’est certain », poursuit sa maîtresse.

Baloo était tout aussi heureux de revoir son congénère et ami. Les 2 chats avaient été adoptés par Michele Rose en décembre 2022. Daisy avait un an à ce moment-là et tous 3 étaient rapidement devenus inséparables.

RSPCA