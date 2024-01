Une chienne accouchant dans la voiture reçoit le soutien d'un ado surpris mais déterminé à l'aider

Dans la plupart des cas, les chiennes accouchent seules, sans nécessiter la moindre assistance. Dans d’autres, en revanche, il est indispensable d’intervenir afin de les aider à mettre bas et sauver leurs petits. Cela arrive notamment lorsque la grossesse est émaillée de complications ou quand l’accouchement est prématuré.

C’est justement d’une mise bas avant terme qu’il s’agit dans cette histoire rapportée par WHDH. La chienne en question s’appelle Keke et a avait perdu les eaux bien avant la date prévue à Noël.

C’est une éleveuse de chiens du nom de MaryEllen Fletcher et basée à Swampscott dans le Massachussetts (Etats-Unis), ainsi qu’un adolescent de 15 ans Felix Regnault, qui s’occupaient de la femelle Labrador Retriever noire à ce moment-là.



WHDH

Tous 2 s’étaient rencontrés lorsque les parents de Felix voulaient adopter un chien chez MaryEllen pendant la pandémie de Covid-19 et étaient devenus amis depuis.

Keke les a pris de court en donnant naissance à un premier chiot à la maison. MaryEllen a compris qu’il fallait emmener la chienne chez le vétérinaire le plus vite possible. Elle conduisait la voiture pendant que Felix assistait ébahi à l’accouchement à l’arrière du véhicule.

Il n’allait toutefois pas se contenter du rôle de spectateur. Keke avait besoin d’assistance et il était le seul à pouvoir la lui assurer. « Felix n'avait jamais vu de chiot nouveau-né et, à l'arrière de la voiture, il devait s’en occuper. Je l'ai juste accompagné pendant que je conduisais et il a commencé à l’aider à accoucher », relate l’éleveuse.

« MaryEllen m'a très bien guidé et les chiots sont sortis sains et saufs »

Les chiots arrivaient les uns après les autres. L’adolescent a fait exactement ce qu’il fallait, suivant les directives et les conseils avisés de MaryEllen. Felix s’en amuse aujourd’hui, étant fier et ravi d’avoir vécu une telle expérience. « Je pensais que j'allais juste tenir la patte de Keke et lui dire de pousser, raconte-t-il, mais MaryEllen m'a très bien guidé et les chiots sont sortis sains et saufs. »

A lire aussi : Le chien de Julien Doré opéré en urgence : le chanteur donne des nouvelles du Berger Blanc Suisse



WHDH

Malheureusement, l’un des 11 chiots mis au monde par Keke n’a pas survécu. Tous les autres sont en parfaite santé et grandissent dans des conditions optimales. Ils seront proposés à l’adoption lorsqu’ils passeront le cap des 8 semaines d’âge.