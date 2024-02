Un chien suit un inconnu à bord du train et se retrouve à une vingtaine de kilomètres de chez lui

Un chien s’est offert sans le vouloir une petite escapade en train, alors que sa famille le recherchait désespérément sans avoir la moindre idée de l’endroit où il pouvait se trouver. Le dénouement est arrivé après plusieurs jours d’interrogations et d’appels à l’aide.

Un chien perdu après être monté à bord d’un train en suivant un inconnu a été retrouvé et restitué à son propriétaire, rapportait ABC7 le dimanche 4 février.

Tout avait commencé le matin du jeudi 1er février. Peu avant 8 heures locales, un chien de petite taille et de type Bichon s’était faufilé à bord de l’une des rames d’un train de la NJ Transit, compagnie de transport. Il y était monté à partir de la station Mountain à South Orange, dans le New Jersey (Etats-Unis).

D’après la New Jersey Transit Police, en charge de la sécurité à bord des trains, métros et bus de la compagnie, le quadrupède avait vraisemblablement suivi un usager qu’il ne connaissait pourtant pas.

Ce n’est qu’une fois arrivé à la gare de Hoboken Terminal, une vingtaine de kilomètres plus loin, que son aventure a pris fin.

A sa découverte, le chien a été pris en charge par le service local de contrôle des animaux, avant d’être emmené à Jersey City.

Le dimanche 4 février, la NJ Transit Police a annoncé sur ses différents comptes de réseaux sociaux que le canidé venait d’être rendu à ses maîtres.

« C'est la raison d’être de la communauté et du travail d'équipe »

La police de la NJ Transit a remercié les internautes pour avoir relayé en masse ses appels à témoin. « Vous avez aidé à faire passer le mot et à ramener le chien à la maison, peut-on en effet lire dans le post en question. C'est la raison d’être de la communauté et du travail d'équipe ! Merci ! »



NJ Transit Police / Facebook

Cette histoire finit donc bien et n’est pas sans rappeler celle d’un congénère vivant en Australie et répondant au nom de Storm. Ce Labrador Retriever avait pris le train à la station Hoppers Crossing, dans l’ouest de Melbourne, avant de redescendre 30 kilomètres plus loin dans le centre-ville.

Plus près de chez nous, au Mans, c’est un chaton appelé Noisette qui avait emprunté le TER en compagnie d’un usager bienveillant. Pour le félin comme pour Storm, l’issue avait été heureuse, les animaux étant rentrés auprès de leurs propriétaires respectifs.