Une femme passe des commandes inutiles afin de réunir son chien et son livreur préféré

Le chien de la famille aboie souvent sur les étrangers, notamment le facteur. En Thaïlande, Kaijeaw s'est révélé un cas à part. Comme le rapporte The Dodo, le Carlin a couru naturellement vers un employé des postes qu’il a rencontré pour la première fois, non pas dans le but de lui montrer ses crocs, mais pour le saluer gaiement.

June, sa propriétaire, a observé l’homme câliner son animal de compagnie. « Je suis tellement contente d'avoir vu ça », s’est-elle enthousiasmée.

© Kaijeaw Thestories

Depuis ce jour, Kaijeaw a épié les passants en espérant revoir son ami. Alors que les jours ont défilé et que le livreur n'a pas réapparu, le quadrupède a ressenti tristesse et déception.

© Kaijeaw Thestories

Plus de commandes pour plus de retrouvailles

Après de longues journées d’attente, un colis est enfin arrivé, pour le plus grand bonheur de Kaijeaw. Hélas, le nouvel arrivant a déposé le paquet pour repartir aussitôt, son travail étant accompli. Snobé, le petit chien a eu le cœur brisé.

Afin d’aider et de consoler son compagnon plus malheureux que jamais, June a élaboré un plan, lequel a porté ses fruits. Lorsqu’elle a effectué une nouvelle commande, elle a adressé une note à l’attention du transporteur, dans laquelle elle a exprimé son souhait d’être livré par le camarade de Kaijeaw.

© Kaijeaw Thestories

C’est avec une joie immense que le Carlin a accueilli son ami. « J’ai adoré les voir », a confié June, « heureux, souriant et riant ». Elle prévoit d’autres commandes à l’avenir pour que les compères puissent savourer davantage de moments privilégiés, rien que tous les 2.