Une femme partage l'histoire bouleversante du chiot qu'elle a trouvé errant devant sa maison

Rien ne semblait prédestiner Elba et son mari à adopter un chiot, mais la jeune femme est littéralement tombée sous le charme de celui qui s’était présenté devant son domicile en remuant la queue. Après avoir tenté en vain de le rendre à ses maîtres, elle a dû prendre une décision la concernant.

Elba et son mari avaient une chatte appelée Autumn et n’avaient aucunement l’intention d’adopter un chien. Un matin de 2018, le couple discutait justement d’Autumn pendant qu’elle s’aventurait devant la maison, ce qu’Elba trouvait dangereux. C’est alors qu’un chiot a surgi de l’autre côté de la rue et est venu vers eux, l’air ravi. C’était une femelle.

« Elle semblait heureuse de me voir, comme si elle me connaissait », raconte Elba à DogHeirs. La jeune chienne a d’abord voulu sympathiser avec la chatte, mais Autumn l’a sèchement repoussée. Attendrie, Elba l’a prise dans les bras.

Elba / DogHeirs

Son mari, en revanche, était contre l’idée de la garder, au départ. Il a accepté de la nourrir, mais seulement à l’extérieur de la maison. Elba devait partir car son travail l’attendait. 2 heures plus tard, elle a appelé son conjoint pour lui demander si la petite chienne était toujours là. Elle n’avait pas bougé de sous le porche.

La jeune femme s’est empressée de rentrer et a commencé à imprimer des affiches, dans l’espoir que l’éventuelle famille du chiot le reconnaisse et vienne le récupérer. Elle l’a ensuite emmené chez le vétérinaire ; celui-ci a découvert que la chienne portait une puce d’identification.

Elba / DogHeirs

Son propriétaire n’en voulait plus

Elle s’appelait Hope, était âgée de 10 semaines et avait été adoptée une quinzaine de jours plus tôt. Auparavant, elle avait été secourue, avec sa mère et le reste de la portée, d’un élevage illégal avant son placement en refuge. Le vétérinaire a donc appelé son adoptant, mais contre toute attente, celui-ci lui a raccroché au nez.

Le spécialiste a expliqué à Elba qu’elle pouvait soit ramener Hope au refuge, soit la garder chez elle pendant 10 jours, au cas où son adoptant changerait d’avis. La jeune femme a décidé de l’emmener à la maison. Plus les jours passaient, plus son attachement pour la chienne se consolidait. Elle était triste à l’idée de la voir repartir.

Le délai de 10 jours écoulé, le vétérinaire l’a rappelée pour lui annoncer que le maître de Hope ne s’était pas manifesté. Elba pouvait donc l’adopter. En apprenant cela, elle a sauté de joie et a tout de suite accepté de devenir sa nouvelle maman. Elles ne se sont plus quittées depuis.

Aujourd’hui, la chienne a 3 ans et ne s’appelle plus Hope, mais Ellie (le diminutif d’Elena Luna). Elle et sa propriétaire sont inséparables. Elle s’entend aussi à merveille avec les chats de la famille.

Elba / DogHeirs