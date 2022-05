Une femme meurtrie par la disparition de son chien reçoit le soutien du chanteur Julien Doré

Sans nouvelles de son chiot depuis le 29 avril, une Brestoise s’efforce de continuer d’espérer le retrouver malgré le chagrin et les interrogations qui l’assaillent. Pour l’y aider, elle reçoit de nombreux soutiens de la part d’anonymes, mais aussi d’un artiste dont l’amour pour les chiens est bien connu.

« Pouvez-vous m'aider à ramener Sunny à la maison ? ». L’appel lancé par la propriétaire de ce jeune Berger Américain Miniature a touché de nombreux internautes via Instagram. Nathalie ne cesse de chercher le chiot depuis qu’on le lui a volé le 29 avril dernier, rapporte Actu.fr.



sunny.mini.aussie / Instagram

Ce jour-là, cette pet-sitter habitant Brest revenait de promenade sur la plage de Porsévigné à Plouarzel (29) avec Sunny et le chien d’une cliente. Après avoir installé et sécurisé son Mini Aussie dans la voiture, elle s’occupait de placer l’autre canidé dans sa caisse de transport, quand un couple l’a approchée.

La femme lui demandait ses renseignements sur ses services de garde de chien, tandis que l’homme s’éloignait pour téléphoner. Après avoir répondu à son interlocutrice et fini d’installer l’animal de sa cliente, elle est revenue vers Sunny pour se rendre compte avec effroi qu’il n’était plus là. On avait coupé sa sangle de sécurité pour le voler. Nathalie a à peine eu le temps de voir le couple repartir à bord d’un utilitaire blanc.

Sous le choc, elle s’est rendue à la brigade de gendarmerie de Saint-Renan pour déposer plainte. Une enquête a été ouverte par les militaires.



sunny.mini.aussie / Instagram

Les recherches sur place et les messages postés sur les réseaux sociaux n’ont rien donné pour le moment. « C'est mon complice, on vit tous les deux et c'est un membre de ma famille à part entière », confie Nathalie au sujet de Sunny.

« Mon Sunny, rentre vite à la maison »

Ses avis de recherche sont massivement relayés, tant sur le compte Instagram consacré au chiot que sur celui dédié à son activité de pet-sitter.

Récemment, elle a reçu un soutien de taille, celui de Julien Doré. Le chanteur, qui adore les chiens, a profité de son passage à Brest pour un concert le 6 mai dernier pour passer dans une vidéo où il appelle les gens à aider Nathalie à retrouver son chiot.

A lire aussi : Sans nouvelles de sa chienne depuis 7 mois et ayant récemment déménagé, une femme reçoit le message qu’elle espérait tant

« Mon Sunny, rentre vite à la maison, que je te montre que notre idole t'a soutenue, peut-on lire de la part de sa maîtresse en légende de ladite vidéo. On chantera Waf tous les deux comme on le faisait dans la voiture. »