Une femme fait la rencontre de chiens qui l'inspirent pour le plus grand projet de sa vie

Les seniors canins du Colorado (États-Unis) ont la chance d’avoir un ange gardien qui veille sur eux. Il s’agit de Chaucee Stillman, fondatrice de Colorado Senior Dog Rescue and Hospice. Comme la plupart des refuges de sauvetage pour animaux, la bienfaitrice accueille les boules de poils dans le besoin, les soigne et assure leur avenir. Toutefois, l'organisme a une petite particularité : il est spécialisé dans les chiens âgés.

Avant ce projet, Chaucee Stillman s'occupait de canidés de tout âge. En fait, elle avait toujours rêvé de consacrer sa vie aux animaux, comme elle l’a confié à La Gazette. Ce rêve s'est finalement concrétisé quand elle a décidé d'ouvrir un sanctuaire. Si ce dernier était au départ destiné tous les quadrupèdes, la femme s'est vite spécialisée dans le sauvetage d'animaux âgés et en soins palliatifs : « J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre refuge, plus spécifiquement axé sur les soins palliatifs, car il n'y en a pas beaucoup », confiait-elle.

Colorado Senior Dog Rescue and Hospice / Facebook

Un senior pas comme les autres

En tant que protectrice engagée pour la cause animale, Chaucee a eu l'occasion de rencontrer des chiens âgés à plusieurs reprises. Elle sait à quel point les refuges rencontrent des difficultés pour les faire adopter, mais également pour leur fournir des soins. En effet, ils ont souvent besoin de plus d'attention que leurs congénères plus jeunes. L'idée était alors de concevoir un lieu, un sanctuaire au sein duquel ils seraient pris en charge, soignés et chouchoutés avant d'être relogés.

Chaucee a édifié cet endroit avec son cœur. Si sa détermination était sans failles, elle ne pouvait toutefois pas mener sa mission à bien sans l'aide d'autres bénévoles. Elle s'est entourée de personnes volontaires pour devenir famille d'accueil, que ce soit pour assurer l'hébergement chaleureux ou le suivi médical des invités canins.

A lire aussi : En apparaissant avec son chien lors d’une conférence de presse, un célèbre footballeur joue un rôle déterminant dans une campagne en faveur des animaux de refuge (vidéo)

Un concept complet

Chaucee fournit aussi des maisons d'accueil permanentes à ses pensionnaires. Cela signifie qu'ils restent dans des foyers sur le long terme, mais que Colorado Senior Dog Rescue and Hospice finance les soins des animaux. En somme, tout est fait pour que les seniors ne manquent de rien et, dans le meilleur des cas, trouvent une famille.

Jusqu'à présent, l'organisation se porte bien et cela grâce au soutien des bénévoles et donateurs, sans qui Chaucee ne pourrait avancer.