Une femme et son Beagle aident une chienne abandonnée, attachée et affamée à reprendre goût à la vie

© Courtney Bowles

Abandonnée par ses propriétaires, une jeune chienne était attachée jour et nuit dehors, sans eau ni nourriture. Tout ceci n’est plus qu’un mauvais souvenir pour elle. Une femme et son Beagle l’ont aidée à surmonter cette terrible épreuve.

Courtney Bowles avait déjà eu l’occasion de porter secours à des chiens en détresse, mais ce qu’elle a vu en octobre 2020 l’a choquée.

Son père l’avait appelée après avoir découvert une chienne attachée à l’extérieur d’une maison voisine. Arrivée sur les lieux, la bénévole a découvert l’animal dans un triste état. Le chiot était très maigre et n’avait ni eau ni nourriture à sa disposition. Sa laisse était nouée à un piquet, et la faim l’avait poussée à fouiller dans une poubelle qui se trouvait à sa portée, rapporte The Dodo.

Ses propriétaires avaient quitté ce logement car ils ne pouvaient plus en payer le loyer, laissant la pauvre chienne seule et livrée à elle-même. Terrifiée, elle se recroquevillait sur elle-même à l’approche de Courtney Bowles, mais elle s’est quelque peu détendue quand elle l’a caressée et lui a donné une friandise. Puis, dès qu’elle est montée dans sa voiture, elle a commencé à remuer la queue.

A la maison, Courtney Bowles lui a donné un bain. La chienne, qu’elle a appelée Bonnie Blue, avait tellement soif qu’elle a tenté de boire l’eau de la baignoire, pourtant très sale. Sa nouvelle vie venait de commencer.

En l’espace de quelques semaines, Bonnie Blue était totalement transformée. D’animal apeuré et squelettique, elle est devenue une chienne confiante et en pleine forme. Elle s’est liée d’amitié avec Millie, l’autre chienne de Courtney Bowles. La bienveillante Beagle l’a prise sous son aile et l’a aidée à gagner en assurance.

A lire aussi : Inquiet à l’idée de voir sa maman prendre un bain, ce chien ne permet pas qu’elle lâche sa patte et prenne le risque de se noyer ! (Vidéo)

Bonnie Blue et Millie se comportent comme si elles se connaissaient depuis toujours. Inséparables, elles partagent tout : les jouets, les siestes, les séances de jeu… La chienne sauvée « est pleine d’énergie. Elle adore courir et jouer. Elle est aussi extrêmement câline. Elle aime la compagnie des humains et adore mâchouiller tout ce qu’elle trouve », se réjouit Courtney Bowles.