Une femme en plein footing dans un parc est prise au piège par un violeur multirécidiviste. Son chien vole à son secours !

Photo d'illustration

Au Canada, une joggeuse a échappé à un violeur multirécidiviste grâce à son chien. L’animal a pris sa défense et s’est mis à aboyer, effrayant l’agresseur et le contraignant à prendre la fuite. Le signalement fourni par la victime a permis son arrestation peu après.

Martin Lussier, 45 ans, n’en était pas à son premier viol. Il s’en était déjà pris à 2 victimes au moins, âgées de 17 et 19 ans, en 2001 et 2004. Ce qui lui avait valu une peine de prison de 11 ans. Lors du 3e, il n’a pas pu concrétiser ses sombres desseins, fort heureusement. La jeune femme qu’il prenait pour cible a été sauvée par son chien, comme le rapporte Le Journal de Montréal ce vendredi 21 mai.

Martin Lussier (photo : Le Journal de Montréal)

L’individu a récemment comparu face à la juge Nathalie Duchesneau au palais de justice de Montréal pour répondre de ces faits ayant eu lieu il y a plus d’un an, en avril 2020.

Ce jour-là, la victime faisait son jogging habituel dans l’un des parcs de la ville québécoise, accompagnée de son chien. Martin Lussier, qui faisait l’objet d’une surveillance de longue durée depuis la fin de son incarcération, avait décidé de la suivre.

Des aboiements salvateurs

La jeune femme s’en était aperçue et avait accéléré le pas. Le violeur en faisait de même. Après l’avoir rattrapée, il l’a saisie par le bras et tenté de l’entraîner dans les bois. Heureusement, le canidé l’en a empêché. Il a aboyé de toutes ses forces en direction de l’assaillant, le forçant à lâcher sa propriétaire et à prendre la fuite.

Cette dernière a alors appelé la police et fourni son signalement. Le violeur a été interpellé rapidement après l’agression.

(Illustration)

Martin Lussier a plaidé coupable. Il encourt une lourde peine, s’agissant d’un multirécidiviste. Il sera à nouveau convoqué au tribunal dans quelques semaines.

Le chien, lui, a été héroïque. Sa maman peut être fière de lui.