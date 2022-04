Une femme en phase terminale d'un cancer a un dernier souhait : trouver une famille pour son chien !

Les médecins ne donnent à Valerie Alexander que quelques semaines à vivre, et pour cette dernière, le vœu le plus cher est que sa chienne Rosie trouve une famille aimante avant sa disparition. Elle lance un appel émouvant.

Apprendre que l’on n’a plus longtemps à vivre est quelque chose de terrible. Cela l’est encore plus quand on est incertain de l’avenir de ceux qu’on aime. Valerie Alexander est dans cette situation, mais elle garde l’espoir de voir sa chienne adoptée avant son décès, rapportait Fox 29 Philadelphia le mercredi 27 avril.



FOX 29 Philadelphia / YouTube

Valerie Alexander habite le quartier d’Old City à Philadelphie, en Pennsylvanie. Gravement malade et n’ayant plus beaucoup de temps à passer en ce bas-monde, elle a un dernier vœu ; que sa chienne Rosie trouve une famille aimante.

« Elle fait partie de ma famille. Elle est mon enfant », dit-elle de l’animal qui est à ses côtés depuis 5 ans. Rosie a partagé ses bons moments, mais a aussi et surtout été là durant les étapes les plus difficiles de la maladie pour la réconforter.



FOX 29 Philadelphia / YouTube

A cause du cancer du cerveau dont elle est atteinte et qui est au stade terminal, Valerie Alexander n’a plus que quelques semaines à vivre, d’après son médecin. Elle aimerait rencontrer les futurs propriétaires de Rosie pour s’assurer « qu'elle reçoive autant d'amour après [son] départ qu'elle en donne ».

Rosie mérite d’avoir « quelqu’un qui l’aime »

Elle ne veut pas s’en aller en sachant sa chienne « triste, enfermée dans une cage ou maltraitée », mais avec « quelqu’un qui l’aime ».

FOX 29 Philadelphia / YouTube

L’idéal pour Rosie serait qu’on lui trouve des maîtres actifs et sans autre animal de compagnie.

« Tout ce que je sais, c'est que je suis en vie aujourd'hui et tout ce qui va au-delà est un cadeau, conclut Valerie Alexander. Ce qui est vrai pour tout le monde ».