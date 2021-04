Une femme émue par le regard triste d’un chien maltraité par le passé, tente de lui apporter son aide

© Lauren Smith Greeno

Il suffit parfois d’un simple regard pour tout faire basculer. La vie de Ginnie, une chienne qui attendait d’être adoptée, a changé du tout au tout à partir du moment où ses yeux ont croisé ceux de sa future mère d’accueil.

Lauren Smith Greeno avait déjà 3 chiens, mais elle était disposée à en accueillir un 4e pour le préparer à rejoindre sa future famille adoptive. Elle s’est ainsi mise à en chercher un sur un site spécialisé. C’est là qu’elle est tombée sur la photo de Ginnie.

Elle était totalement captivée par le regard plein de tristesse de cette chienne. « J’ai eu le cœur brisé en voyant ses yeux, raconte-t-elle à The Dodo. Je me suis senti instantanément connectée à elle ».

Ginnie et les autres chiens de sa portée avaient été retirés à leur ancien maître, qui n’en prenait pas du tout soin. Il les gardait attachés dehors avec de courtes laisses. Ils n’avaient ni couchage digne de ce nom, ni le moindre jouet.

Les chiots avaient ensuite été confiés à l’équipe de Charlie’s Crusaders Pet Rescue. Cette association sauve des chiens risquant l’euthanasie dans des refuges du Mississippi et du Tennessee, puis leur trouve des familles dans l’Est et le Nord-est des Etats-Unis.

Les frères et sœurs de Ginnie ont tous été adoptés, mais elle n’a pas eu cette chance. Lauren Smith Greeno ne comprend toujours pas pourquoi personne n’en voulait : « C'est une fille douce et affectueuse qui aime les câlins et est l’amie de tous ceux qu'elle rencontre. »

L’attachement de Lauren pour Ginnie n’a fait que se renforcer

Dès leur rencontre, la bénévole a compris qu’elle n’allait pas se contenter de la garder temporairement. Après être allée la chercher au refuge, elle a installé la chienne sur la banquette arrière de sa voiture, mais Ginnie a sauté sur ses genoux et s’est mise à lui lécher le visage. Elle était émue aux larmes face à une telle manifestation d’affection et de confiance de la part d’un animal qui ne la connaissait pas.

Les jours suivants n’ont fait que renforcer sa conviction. Lauren Smith Greeno a pu voir à quel point Ginnie était attachante et adorable. Elle a donc décidé de l’adopter définitivement. Ses 3 autres chiens l’ont accueillie avec autant d’enthousiasme et de bienveillance. En quelques jours, Ginnie est devenue un membre de la famille à part entière.

« Chaque fois que nos yeux rencontrent les siens, sa queue commence immédiatement à remuer », raconte Lauren Smith Greeno, qui a également été touchée par sa réaction lorsque, le lendemain de son arrivée, elle l’a invitée à sauter sur son lit. La chienne l’a fait sans hésiter, puis a posé la tête sur l’oreiller en adressant à sa nouvelle maîtresse un regard où se mêlaient surprise et soulagement. Elle savait, dès lors, qu’elle était chez elle et aimée.