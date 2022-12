Une femme confrontée aux aléas de la vie parvient à remonter la pente grâce à l’amour inconditionnel de sa chienne

Lisette sait qu’elle a pris la meilleure des décisions en adoptant Beautie. Sa chienne lui apporte tellement de force et de joie qu’elle ne s’imagine plus vivre sans elle désormais. Lors du décès de son papa, Beautie s’est révélée être un soutien de taille.

Nos boules de poils préférées font bien plus que simplement nous tenir compagnie. Elles sont toujours présentes quand nous avons besoin d’elles, et nous accompagnent lorsque nous devons faire face aux aléas de la vie.

Lisette Van Riel, 40 ans, le sait mieux que quiconque. L’aide précieuse que lui a apportée sa chienne lors du décès de son père lui a permis d’aller de l’avant, comme le rapportait le Manchester Evening News il y a quelques jours.

Lisette a sauvé Beautie

L’histoire d’amour entre Lisette et Beautie a commencé en 2014. À l’époque, la quarantenaire logeait à Dubaï, et ne prévoyait pas d’adopter un chien puisqu’elle vivait dans un appartement.

Or, elle a croisé la route de cette croisée Border Collie / Saluki dans un refuge, et en est immédiatement « tombée amoureuse ». En plus, Beautie ne trouvait pas de famille, puisqu’elle n’avait que 3 pattes. En raison de cela, les adoptants potentiels ne souhaitaient pas lui donner sa chance.

Lisette n’en avait que faire. Elle savait parfaitement que cette chienne était faite pour elle.

Puis Beautie a sauvé Lisette

Quelques semaines après l’arrivée de Beautie, le papa de Lisette est malheureusement décédé. Celui-ci se trouvait aux Pays-Bas, et la quarantenaire arrivera trop tard sur les lieux. « Je n’ai pas pu être à son chevet, puisqu’il est parti avant même que mon avion atterrisse. Mon monde s’est écroulé » confiait-elle.

Lors de son retour à Dubaï, Lisette a pu compter sur un soutien de taille. Beautie l’attendait impatiemment, et a « léché les larmes » qui coulaient sur les joues de sa maîtresse. « Elle comprenait que j’allais mal, et venait se blottir contre moi quand j’en avais le plus besoin. Je me sens si chanceuse de l’avoir » a-t-elle déclaré.

Maintenant, Lisette et Beautie sauvent les autres

Beautie lui a procuré tellement de force et de courage qu’elle l’a menée vers une nouvelle mission qui donnerait sens à sa vie. Le duo a déménagé au Royaume-Uni, et c’est dans ce pays que DoggyWarriors a vu le jour.

Accompagnée de son cousin, Lee Brown, Lisette a fondé cette association qui récolte des fonds pour les refuges britanniques pour chiens. Depuis 2020, les bénévoles ont amassé plus de 22000€ de dons et aidé une cinquantaine de refuges.

Ce projet fabuleux n’aurait jamais existé sans Beautie. Elle est la meilleure source d’inspiration pour sa maîtresse. « Je l’ai sauvée, elle m’a sauvée, et maintenant, je vais faire tout mon possible pour aider d’autres chiens » conclut-elle.