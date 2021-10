Un homme conduit pendant 3 heures pour éviter l'euthanasie au chien de son défunt grand-père (vidéo)

Oatmilk Latte s'est retrouvé seul du jour au lendemain à la suite du décès de son propriétaire. Un décès causé par le Covid-19. Le petit-fils du défunt a décidé d'agir rapidement pour le bien-être du chien.

Ashton Hart avait perdu de vue son grand-père depuis quelques années. Mais quand celui-ci a rendu son dernier souffle, le jeune homme de 23 ans a découvert l'existence d'un chien.

L'animal en surpoids, qui n'avait plus personne pour s'occuper de lui, risquait d'être euthanasié. Même si Ashton n'avait plus aucun lien avec son grand-père, il a décidé de faire une bonne action pour son ami à 4 pattes. Avec son partenaire, il a conduit pendant 3 heures pour aller le récupérer, rapporte The Dodo.

© Ashton Hart

Le chien a perdu sa famille, mais en a retrouvé une autre

Arrivé sur place, le duo a rencontré un chien obèse, sale et exhibant une fourrure emmêlée. Malgré son mauvais état, Ashton et son compagnon ont eu un coup de cœur pour lui, et l'ont nommé Oatmilk Latte.

Le couple l'a installé dans son véhicule et a conduit de nouveau pendant 3 heures, pour le ramener à la maison. D'après leur témoignage, les 2 hommes étaient excités de faire la connaissance de leur nouveau meilleur ami. Mais ce dernier se sentait triste...

© Ashton Hart

« Bien qu'il soit très, très gentil, il est définitivement en deuil », a déclaré son nouveau papa. « Perdre quelqu'un est difficile, surtout pour les chiens. Ils dépendent de nous pour tout. Mis à part la négligence de mon grand-père à prendre soin de la santé du chien, je suppose qu'il aimait son animal à sa manière. »

Les sauveurs d'Oatmilk Latte savent qu'il a besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle existence, mais ils sont convaincus qu'avec des soins appropriés et beaucoup d'amour, le quadrupède reprendra goût à la vie.

© Ashton Hart

Ashton et son partenaire ne savaient absolument pas à quoi s'attendre en allant le chercher. Mais aujourd'hui, ils sont convaincus d'avoir fait le bon choix. Oatmilk Latte est devenu un nouveau membre de la famille. Ils ont hâte d'apprendre à le connaître et de le voir s'épanouir au fil du temps.