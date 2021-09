L'adorable soutien d'un jeune chien envers 7 chatons orphelins

Lui-même issu d’un refuge, un chien s’est pris d’affection pour une portée de chatons orphelins accueillis par sa maîtresse. Il est spontanément devenu leur papa de substitution et les a aidés à se sentir en sécurité et à grandir.

Rachel est infirmière de profession, mais aussi mère d’accueil pour le refuge Battersea de Londres. Régulièrement, l’association lui confie des petits chats ou chiens qui ont besoin d’apprendre ce qu’est la vie de famille avant d’être adoptés.

Une mission qui lui tient à cœur et dans laquelle elle s’investit totalement. Elle peut aussi compter sur le soutien de son chien Bertie. Ce Labrador Retriever à la robe noire et âgé d’un peu plus d’un an vivait, lui aussi, au refuge Battersea avant d’être adopté par la bénévole.

Battersea Dogs & Cats Home

Il est toujours ravi de faire connaissance avec les animaux que sa propriétaire prend en charge. « Il y a quelque chose de particulièrement touchant à voir un animal de compagnie aider maintenant à en sauver d'autres dans le besoin », dit-elle de lui. Alors, quand Rachel a dernièrement accueilli 7 chatons orphelins, le canidé était évidemment aux anges. Les jeunes félins étaient âgés de 2 semaines et avaient besoin qu’on s’occupe d’eux constamment, rapporte Metro.

Battersea Dogs & Cats Home

« Incroyablement fière » de Bertie

Rachel les nourrissait au biberon, tandis que Bertie les réconfortait en les plaçant auprès de lui. Patient et attentionné, le canidé les a ainsi accompagnés durant tout leur séjour en famille d’accueil.

Battersea Dogs & Cats Home

Rachel se dit « incroyablement fière » de son chien pour le travail remarquable qu’il a effectué avec ces chatons. Il les a « aidés à devenir des petits chats confiants et sociables ».

Battersea Dogs & Cats Home

Quand ses petits protégés ont atteint l’âge d’être adoptés, ils ont tous rejoint leurs nouvelles familles respectives. Rachel et Bertie les voyaient partir avec un petit pincement au cœur, mais ils étaient heureux de les avoir amenés à bon port.

Battersea Dogs & Cats Home