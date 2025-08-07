Une femme adopte un chien qui s’est glissé dans sa véranda, puis ce dernier revient avec une petite surprise

Meagan n’a pas réfléchi à 2 fois lorsqu’un chien s’est installé dans sa véranda et a décidé de s’y installer comme s’il s’agissait de sa propriété. En réalité, l’animal n’avait nulle part où aller, ce qui a touché la propriétaire des lieux. Elle a donc décidé de l’adopter et a été surprise de constater qu’il n’était pas seul.

Roman, un grand chien au pelage doré, a frappé à la bonne porte. Le toutou a profité de l’ouverture d’une véranda pour s’y glisser et s’est retrouvé chez Meagan King. Cette dernière, une femme au grand cœur, lui a offert un toit, car il n’en avait pas. Elle a aussi accepté de prendre sous son aile l’ami du canidé, qu’elle a rencontré quelque temps plus tard.

Tout a commencé par un simple coup d’œil dans ladite véranda. Meagan s’afférait chez elle quand elle a remarqué une silhouette à l’intérieur de la pièce. En s’approchant davantage, elle a constaté qu’il s’agissait d’un chien et a d’abord pensé qu’il appartenait à l’un de ses voisins, précisait The Dodo. Elle est retournée vaquer à ses occupations, pensant que l’animal finirait par rentrer de lui-même.

The Dodo / Youtube

Il n’avait pas de propriétaires

Le lendemain, le quadrupède était toujours là. Meagan a alors commencé une enquête de voisinage dans l’espoir de retrouver son maître, en vain. La boule de poils semblait n’appartenir à personne et ne pas avoir de maison, alors la bienfaitrice a décidé de lui offrir tout cela. Elle l’a adoptée et lui a fait une place à l’intérieur de son logement, celui que le chien lui-même avait choisi.

Meagan l’a nommé Roman et lui a offert tous les soins dont il avait besoin, car il était arrivé très émacié chez elle. Bien entouré, le toutou s’est alors vite senti chez lui et s’est remis sur patte, petit à petit.

Un ami caché

Un jour, Meagan l’a vu rentrer à la maison avec un compagnon : un chat au pelage rayé. Le félin suivait son ami canin avec confiance, comme s’il le connaissait. Les 2 semblaient avoir noué un lien d’amitié et la maîtresse du chien a pensé qu’ils s’étaient probablement rencontrés quand Ronan vivait encore dehors. Comme elle l’a fait pour lui, elle a souhaité prêter main forte au chat et l’a également adopté. Depuis, le duo est inséparable et mène le quotidien qu’il méritait depuis toujours.